Empresa investigará CEO e diretora flagrados em show do Coldplay

A empresa de tecnologia Astronomer suspendeu o CEO Andy Byron e a diretora de RH Kristin Cabot enquanto investiga o suposto caso de ambos, flagrados juntos em um show da banda Coldplay.

A informação foi reportada pelo site Axios, especializado na cobertura de tecnologia.

A notícia veio pouco após a Astronomer se pronunciar oficialmente sobre o caso. Por meio de uma nota publicada no X (antigo Twitter), a empresa informou que começou a investigar formalmente o ocorrido.

"A Astronomer está comprometida com os valores e a cultura que nos guiaram desde a nossa fundação. Espera-se que nossos líderes deem o exemplo, tanto na conduta quanto em sua responsabilização", diz o texto. Leia a íntegra abaixo.

A companhia ainda negou quem uma terceira funcionária tivesse aparecido nas imagens. "Alyssa Stoddard não estava no evento e nenhum outro funcionário apareceu no vídeo".

Ainda de acordo com o Axios, a Astronomer demorou a se manifestar porque Andy Byron tem um contrato com cláusulas específicas sobre sua saída da empresa.

Entenda o caso

Nesta quarta-feira, 16, Andy Bryon e Kristin Cabot foram ao show do Coldplay em Boston, nos Estados Unidos, mas acabaram sendo flagrados em meio a um abraço romântico.

Para desespero do casal, as imagens foram expostas ao público presente no show. O problema? Byron é casado - e não é com Kristin.

Ao perceberem que estavam sendo filmados, o CEO se abaixou e saiu da visão da câmera e a mulher tampou a sua face com as mãos e virou de costas. A cena chamou atenção dos presentes.

A cena viralizou nas redes sociais e chegou a ser comentada pelo próprio vocalista do grupo britânico. "Ou eles estão tendo um caso ou são muito tímidos", brincou Chris Martin.

Leia a nota da Astronomer

"A Astronomer está comprometida com os valores e a cultura que nos guiaram desde a nossa fundação. Espera-se que nossos líderes deem o exemplo, tanto na conduta quanto em sua responsabilização

A diretoria deu início a uma investigação formal sobre o assunto, e teremos detalhes adicionais para compartilhar em breve.

Alyssa Stoddard não estava no evento e nenhum outro funcionário apareceu no vídeo. Andy Byron não deu nenhuma declaração, e notícias dizendo o contrário estão incorretas."

