Empresa Júnior Unicap abre inscrições gratuitas para a Feira de Empreendedorismo 2025
Evento busca aproximar estudantes e mercado de trabalho com programação gratuita em novembro
A Universidade Católica de Pernambuco (Unicap) abriu as inscrições para a Feira Jovem de Empreendedorismo, MERCAP 2025, que será realizada nos dias 10 e 11 de novembro, no campus da instituição, no bairro da Boa Vista, no Recife. O evento é gratuito e voltado a estudantes, empreendedores e profissionais interessados em inovação, capacitação e networking.
Leia também
• Apac alerta para temperaturas acima de 36ºC e baixa umidade do ar no Sertão de Pernambuco
• Idoso de 73 anos procurado por homicídio em SP é detido durante fiscalização da PRF em Garanhuns
• CMNE inicia Operação Guararapes em Lagoa Grande a partir deste sábado (1º)
Feira estimula o empreendedorismo jovem
Criado em 2018, o MERCAP se consolidou como um dos principais eventos universitários de Pernambuco. A programação contará com palestras, workshops e exposições organizadas pela Empresa Júnior Unicap, que completa dez anos em 2025. A feira tem como objetivo aproximar o ambiente acadêmico do mercado de trabalho, estimulando o empreendedorismo entre os jovens e promovendo trocas de experiências com empresas parceiras.
Empresa Júnior completa 10 anos
Fundada em 2015, a Empresa Júnior Unicap atua em áreas como gestão, marketing digital e arquitetura. Em uma década, já executou mais de 380 projetos para 330 clientes, com faturamento superior a R$1 milhão. A organização também é reconhecida pela formação de estudantes que hoje atuam no mercado com experiência prática e visão estratégica.
Serviço
O quê: Feira de Empreendedorismo MERCAP 2025
Quando: 10 e 11 de novembro de 2025
Onde: Universidade Católica de Pernambuco, Rua do Príncipe, 526, Boa Vista, Recife
Inscrições: plataforma start.carreiras.com ou no Instagram @mercap.recife
Realização: Empresa Júnior Unicap
Com informações da assessoria