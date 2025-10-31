A- A+

Empreendedorismo Empresa Júnior Unicap abre inscrições gratuitas para a Feira de Empreendedorismo 2025 Evento busca aproximar estudantes e mercado de trabalho com programação gratuita em novembro

A Universidade Católica de Pernambuco (Unicap) abriu as inscrições para a Feira Jovem de Empreendedorismo, MERCAP 2025, que será realizada nos dias 10 e 11 de novembro, no campus da instituição, no bairro da Boa Vista, no Recife. O evento é gratuito e voltado a estudantes, empreendedores e profissionais interessados em inovação, capacitação e networking.

Feira estimula o empreendedorismo jovem

Criado em 2018, o MERCAP se consolidou como um dos principais eventos universitários de Pernambuco. A programação contará com palestras, workshops e exposições organizadas pela Empresa Júnior Unicap, que completa dez anos em 2025. A feira tem como objetivo aproximar o ambiente acadêmico do mercado de trabalho, estimulando o empreendedorismo entre os jovens e promovendo trocas de experiências com empresas parceiras.

Empresa Júnior completa 10 anos

Fundada em 2015, a Empresa Júnior Unicap atua em áreas como gestão, marketing digital e arquitetura. Em uma década, já executou mais de 380 projetos para 330 clientes, com faturamento superior a R$1 milhão. A organização também é reconhecida pela formação de estudantes que hoje atuam no mercado com experiência prática e visão estratégica.

Serviço

O quê: Feira de Empreendedorismo MERCAP 2025

Quando: 10 e 11 de novembro de 2025

Onde: Universidade Católica de Pernambuco, Rua do Príncipe, 526, Boa Vista, Recife

Inscrições: plataforma start.carreiras.com ou no Instagram @mercap.recife

Realização: Empresa Júnior Unicap

