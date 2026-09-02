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Tecnologia Empresa lança escova de dente com câmera e IA a 3 mil reais Segundo a Dyson, o mecanismo de escovação é feito a partir de um motor sônico

A Dyson, conhecida por seus modeladores de cabelo e aspiradores de pó, lançou nesta terça-feira (1) a CameraJet, uma escova elétrica com uma câmera embutida, que permite visualizar a escovação interna, e inteligência artificial (IA). O preço inicial do produto é de 479 euros, o que equivale a quase 3 mil reais (na cotação atual) e, neste primeiro momento, está disponível para compra em países da Europa e nos Estados Unidos.

Durante a escovação um motor sônico promove 245 movimentos por segundo, com um mecanismo antitravamento que mantém as cerdas em movimento para remover mais placa bacteriana.

"Isso é especialmente importante ao limpar a parte posterior dos dentes, onde o aparelho geralmente fica na horizontal. O reservatório antigravidade ajuda a garantir que o enxaguante bucal seja liberado de forma consistente sempre que o jato de precisão for acionado, independentemente da posição do aparelho: vertical, inclinado ou horizontal", diz a descrição do produto.

Segundo a empresa, as 28 imagens ao vivo por segundo geradas pela câmera alimentam o sistema da IA, que passa a prever e rastrear espaços entre os dentes em tempo real, acionando um jato preciso de enxaguante bucal onde é necessário.

A tecnologia levou seis anos de desenvolvimento e contou com a participação de diversos engenheiros. O produto inclui uma ligação direta com o aplicativo MyDyson, onde é possível acessar as imagens gravadas pela câmera embutida.

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