A- A+

Ponto de doação Empresa MV arrecada doações para vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul; veja como ajudar Os donativos estão sendo recebidos desde a última terça-feira (14) das 8h às 18h, no endereço Av. Presidente Dutra, 298, no bairro da Imbiribeira, localizado na Zona Sul do Recife

Desde a última terça-feira (14), os moradores do Grande Recife podem contar com mais um ponto de doação para apoiar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. A MV, multinacional que impulsiona a transformação digital na saúde, colocou sua sede à disposição para receber donativos de primeira necessidade. As doações serão recebidas sempre das 8h às 18h, no endereço Av. Presidente Dutra, 298, no bairro da Imbiribeira, localizado na Zona Sul do Recife.

Entre os itens que podem ser doados estão: água mineral engarrafada, alimentos não perecíveis, materiais de higiene pessoal e limpeza, roupas, calçados, travesseiros, roupas de cama, toalhas de banho, ração para animais e brinquedos.

O material arrecadado passará por triagem realizada pelos colaboradores da MV por tipo de doação, tamanho de roupas etc. A empresa ainda conta com uma equipe de voluntários, entre eles funcionários, que estão em Porto Alegre/RS recebendo itens e realizando a entrega via barco, adquirido pela companhia para apoiar na logística e carros.

Para doações em dinheiro, a MV está apoiando as ações da Rede Muda Mundo e Transforma Brasil, que estão arrecadando valores por meio do pix: [email protected].

Doação

Até o momento, a MV já distribuiu mais de 25 toneladas de água e itens gerais, entre eles materiais de limpeza, remédios, roupas, comida, rações para animais, entre outros. A multinacional nasceu em Porto Alegre em 1987 e mesmo tendo sua sede administrativa desde 1988 no Recife, ainda mantém sua matriz na capital gaúcha. Atualmente, a companhia tem mais de 120 colaboradores que foram afetados pelas chuvas.

Serviço -

Ponto de arrecadação na MV

Horário: 8h às 18h

Endereço: Av. Presidente Dutra, 298 - Imbiribeira, Recife/PE.

Veja também

Prêmio Intelectual e ex-político canadense Michael Ignatieff ganha Prêmio Princesa das Astúrias em Ciências