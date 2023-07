A- A+

A Emma Colchões está em busca de um candidato à vaga de "especialista do sono". A pessoa contratada teria que trabalhar por dois meses testando produtos da marca e criando conteúdos nas redes sociais de forma criativa. O contratado receberá o valor de R$ 20 mil para dormir nos colchões da marca.

Para participar, é necessário que o candidato tenha, no mínimo, 18 anos.

A empresa enviará os produtos de acordo com as preferências e necessidades do selecionado, e a ideia é que ele faça vídeos e posts relatando sua experiência ao longo dos dias, com naturalidade e sinceridade.

“Ser a Especialista do Sono da Emma foi, com certeza, uma das melhores experiências que já tive! Além de transformar minha vida melhorando a qualidade do meu sono, com todos os produtos maravilhosos deles, me deram a oportunidade de representar essa marca tão incrível. Sou extremamente grata pela confiança que eles tiveram no meu trabalho, sempre me dando muito espaço para criar do meu jeito e abraçando minhas ideias. Foram meses sensacionais, vou sentir saudade!”, conta Monnic Monteiro, candidata escolhida pelo processo seletivo do ano passado para o Emprego dos Sonhos.

Para fazer parte do processo seletivo e garantir a vaga do “emprego dos sonhos”, é necessário acessar o site, preencher as informações e enviar um vídeo entre 60 e 90 segundos, explicando o que mais tira o sono do candidato e por que ele deve ser escolhido. As inscrições vão até o dia 30.

