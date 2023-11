A- A+

DIREITO DO CONSUMIDOR Empresa responsável por turnê de Taylor Swift no Brasil será investigada pela Polícia Civil do Rio Inquérito foi instaurado na quarta-feira, após relatos públicos sobre o evento mostrarem fragilidades do espetáculo

A Time For Fun (T4F), empresa responsável pela turnê da Taylor Swift no Brasil, será investigada pela Delegacia do Consumidor do Rio de Janeiro (Decon/RJ). O inquérito foi instaurado na quarta-feira (22), após relatos públicos sobre o evento mostrarem fragilidades do espetáculo.

Na última sexta-feira (18), Ana Clara Benevides morreu durante a apresentação da cantora no Estádio Nilton Santos, o Engenhão. O resultado do exame cadavérico aponta que o pulmão dela apresentava sinais de hemorragias, que podem ter sido causadas pelo calor. Naquele dia, a sensação térmica da cidade foi de 60°C.

No Twitter, o CEO da T4F, Serafim Abreu, fez um pronunciamento sobre a conduta da empresa durante os shows. Ele pediu desculpas pela demora no posicionamento, compartilhado seis dias depois da morte de Ana Clara. Segundo ele, a fatalidade trouxe ensinamentos à equipe e ao setor de grandes eventos.

"Nós enfrentamos dias de calor extremo no último final de semana, no Rio de Janeiro, com uma sensação térmica altíssima e sem precedentes. Sim, reconhecemos que poderíamos ter tomado algumas ações alternativas, como criar locais de sombra nas áreas externas, alterar o horário dos shows e enfatizar mais a permissão de ingressar com copos de água descartáveis. Esse aprendizado nos fez incorporar novas práticas para eventos em dias de calor extremo, como fizemos nos shows seguintes", disse.

O evento aconteceu nos três dias do final de semana e, em todos, parte do público reclamou do calor excessivo dentro do estádio, além do pouco acesso à água. Muitas pessoas desmaiaram e foram socorridas por equipes médicas. Os principais sintomas apontados por elas foram tontura, falta de ar, dor no peito e visão turva.

