Empresa retoma buscas do avião da Malaysia Airlines desaparecido há 11 anos Boeing 777 desapareceu dos radares em 8 de março de 2014 com 239 pessoas a bordo

A empresa de exploração marinha Ocean Infinity retomou as buscas pelo avião do voo MH370 da Malaysia Airlines, desaparecido em 2014 em uma viagem entre Kuala Lumpur e Pequim, anunciou nesta terça-feira (25) o ministro dos Transportes da Malásia, Anthony Loke.

O ministro elogiou "o voluntarismo da Ocean Infinity de mobilizar seus navios" para reativar a busca pelo Boeing 777 que desapareceu dos radares em 8 de março de 2014 com 239 pessoas a bordo, incluindo 153 de nacionalidade chinesa.

Loke, que não especificou quando as buscas foram retomadas pela Ocean Infinity, disse que os detalhes sobre a duração da missão ainda não foram negociados.

"Estamos aliviados e muito contentes que as buscas sejam retomadas após uma longa interrupção", declarou à AFP Grace Nathan, de 36 anos, que perdeu sua mãe no desastre aéreo.

Jaquita Gonzales, de 62 anos, esposa do copiloto Patrick Gomes, espera que esta retomada pelas buscas permita que sua família viva o luto de uma vez por todas.

"Só queremos saber onde está (o avião) e o que aconteceu", declarou. "As lembranças voltam como se fosse hoje, continua muito vivo em nossas mentes".

O governo da Malásia anunciou no final de dezembro a aprovação de uma nova busca pelo avião desaparecido misteriosamente há mais de uma década.

Em 13 de dezembro, o governo "aceitou em princípio a proposta da Ocean Infinity" de retomar as buscas em "uma nova área de quase 15.000 quilômetros quadrados no sul do Oceano Índico", declarou Loke.

"Todos os dados foram coletados e estão convencidos de que a área de busca atual é mais confiável", acrescentou o ministro nesta terça-feira.

"Nos convenceram de que estão prontos. Por isso o governo da Malásia segue por este caminho".

Apesar da busca empreendida após a catástrofe, os destroços do avião não foram encontrados.

