Empresa sul-coreana fecha lançamento de foguete a partir da base de Alcântara

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A sul-coreana Innospace assinou contrato com a Empresa de Projetos Aeroespaciais do Brasil (Alada) para o primeiro voo de teste do foguete Sebit, a partir do Centro Espacial de Alcântara, no Maranhão.



A previsão é do primeiro voo de teste até o fim deste ano, conforme antecipado pelo Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.



A Innospace obteve, em junho, autorização da Agência Espacial Brasileira (AEB) para realizar o lançamento. A multinacional desenvolve veículos lançadores de pequenos satélites que podem atender setores como pesquisa, telecomunicações, meteorologia e defesa, entre outros.



Já a Alada é a estatal brasileira criada em 2024 com o objetivo de prospectar clientes para uso da infraestrutura e dos serviços de lançamentos de Alcântara, bem como intermediar a interação desses clientes com os órgãos públicos locais que emitem as autorizações.





A Innospace tornou-se a principal cliente do Centro Espacial de Alcântara no setor privado. Em março de 2023, ela lançou o veículo de teste Hanbit-TLV. Já em dezembro de 2025, fez o lançamento de outro foguete, o Hanbit-Nano, mas que não teve sucesso. O veículo explodiu após 33 segundos no céu devido a um vazamento de gases de combustão.



O novo voo de teste, com o foguete Sebit, foi concebido para validar o desempenho do veículo, sua prontidão operacional e a confiabilidade da missão, além de gerar dados para o aprimoramento do veículo e de seu modelo de serviço.



O Sebit é um foguete do tipo suborbital, que atende vários propósitos. No lançamento suborbital, o veículo vai até perto do limite do espaço, mas sem entrar em órbita terrestre. O projeto serve para simulação de ambientes de microgravidade, pesquisa científica e testes de componentes.



Equipado com um motor de foguete híbrido de classe três toneladas, o foguete conta com um sistema integrado de telemetria que permite o monitoramento preciso do voo, transmitindo e analisando em tempo real dados sobre a posição do veículo e o status da carga útil.

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