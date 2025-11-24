A- A+

ACIDENTE Empresária de 30 anos sofre queda e morre durante rapel em cachoeira no interior de SP Polícia Civil vai investigar as circunstâncias do óbito

Uma empresária de 30 anos morreu após sofrer uma queda durante a prática de rapel na Cachoeira da Bocaina, neste domingo, 23, em Analândia, interior de São Paulo. A vítima, Amanda De Souza Patene, foi retirada do penhasco ainda com vida por um helicóptero da Polícia Militar. Levada a um hospital da região, não resistiu aos ferimentos. A Polícia Civil vai investigar as circunstâncias do óbito.

Conforme a Defesa Civil de Analândia, o acidente ocorreu por volta das 13 horas, quando a mulher trabalhava com uma equipe de rapel no atendimento a praticantes do esporte radical. Por circunstâncias que ainda são apuradas, ela sofreu uma queda do alto da cachoeira, de cerca de 45 metros de altura, batendo a cabeça nas pedras. O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) foram acionados.

Devido à dificuldade de acesso ao local, a corporação pediu apoio à Polícia Militar. Um helicóptero Águia foi mobilizado para fazer o resgate e a vítima foi levada para a Santa Casa de Pirassununga, onde foi constatado o óbito.

O corpo passou por necrópsia no Instituto Médico-Legal (IML) de Limeira. O sepultamento será realizado em Cosmópolis, onde a vítima residia e dirigia uma empresa do setor de alimentação.

A estância turística e Analândia fica em uma região que possui cachoeiras e rios com corredeiras, sendo muito procurada por visitantes para a práticas de esportes de aventura. A prefeitura informou que a área onde aconteceu o acidente é particular e também vai apurar o ocorrido.



