Seg, 24 de Novembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda24/11/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
ACIDENTE

Empresária de 30 anos sofre queda e morre durante rapel em cachoeira no interior de SP

Polícia Civil vai investigar as circunstâncias do óbito

Reportar Erro
Amanda De Souza Patene morreu em um acidente de rapel, na Cachoeira da Bocaina, em Analândia (SP).Amanda De Souza Patene morreu em um acidente de rapel, na Cachoeira da Bocaina, em Analândia (SP). - Foto: Reprodução/Redes Sociais e Defesa Civil de Analândia

Uma empresária de 30 anos morreu após sofrer uma queda durante a prática de rapel na Cachoeira da Bocaina, neste domingo, 23, em Analândia, interior de São Paulo. A vítima, Amanda De Souza Patene, foi retirada do penhasco ainda com vida por um helicóptero da Polícia Militar. Levada a um hospital da região, não resistiu aos ferimentos. A Polícia Civil vai investigar as circunstâncias do óbito.

Conforme a Defesa Civil de Analândia, o acidente ocorreu por volta das 13 horas, quando a mulher trabalhava com uma equipe de rapel no atendimento a praticantes do esporte radical. Por circunstâncias que ainda são apuradas, ela sofreu uma queda do alto da cachoeira, de cerca de 45 metros de altura, batendo a cabeça nas pedras. O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) foram acionados.

Leia também

• Homem é morto a tiros na frente da casa onde morava, em Jardim São Paulo, Zona Oeste do Recife

• Suspeitos de lavagem de dinheiro são presos após sacar R$ 1,5 milhão em espécie em banco no Recife

• Criança morre após tentar escalar fogão e eletrodoméstico tombar em Olinda

Devido à dificuldade de acesso ao local, a corporação pediu apoio à Polícia Militar. Um helicóptero Águia foi mobilizado para fazer o resgate e a vítima foi levada para a Santa Casa de Pirassununga, onde foi constatado o óbito.

O corpo passou por necrópsia no Instituto Médico-Legal (IML) de Limeira. O sepultamento será realizado em Cosmópolis, onde a vítima residia e dirigia uma empresa do setor de alimentação.

A estância turística e Analândia fica em uma região que possui cachoeiras e rios com corredeiras, sendo muito procurada por visitantes para a práticas de esportes de aventura. A prefeitura informou que a área onde aconteceu o acidente é particular e também vai apurar o ocorrido.
 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter