Empresária de 40 anos morre durante lipoaspiração em SP

A- A+

Uma empresária e relações públicas de 40 anos morreu durante uma cirurgia de lipoaspiração realizada pelo médico Edgar Lopez na Mooca (zona leste de SP) na tarde de segunda-feira, 7.

O caso está sendo investigado pelo 42º DP (Parque São Lucas), onde foi registrado como morte suspeita.

Natália Cavanellas submeteu-se à cirurgia no Hospital San Gennaro e, segundo a irmã dela contou à polícia, sofreu uma parada cardiorrespiratória durante o procedimento. Ela foi socorrida, mas morreu.

Em nota, a equipe de Lopez afirmou que a paciente foi submetida a procedimento cirúrgico eletivo, realizado em ambiente hospitalar adequado, com todos os exames pré-operatórios em conformidade e seguindo rigorosamente os protocolos de segurança e acompanhamento médico (leia mais abaixo).

Natália era casada e tinha uma filha. Era especialista em networking corporativo e, segundo seu perfil no Instagram, em mais de 15 anos de atuação conectou milhares de pessoas para realizarem negócios.

Em 2024, a empresária foi homenageada pela Câmara Municipal de São Paulo como referência de empreendedorismo feminino, ainda conforme seu perfil.

Lopez é peruano e atua em São Paulo, onde mantém uma clínica em Moema (zona sul). Formado em Medicina pela Universidade Nacional Federico Villarreal, instituição de ensino público no Peru, se especializou em cirurgia plástica no Brasil.

Segundo a nota de Lopez, o médico tem formação especializada e mais de 20 anos de experiência, mas "infelizmente a paciente evoluiu com uma complicação grave, compatível com embolia pulmonar, evento raro, mas reconhecido na literatura médica como possível, mesmo com todas as medidas preventivas adotadas".

Ainda conforme a nota, o Instituto Médico-Legal (IML) de São Paulo ainda vai determinar a causa definitiva do óbito.

O médico diz estar prestando assistência à família e mantendo-se à disposição para esclarecimentos técnicos, conclui a nota.

A reportagem também tenta contato com o Hospital San Gennaro, para que se pronuncie sobre a morte durante cirurgia.



Veja também