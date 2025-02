A- A+

Celebração Empresária Geralda Farias celebra 90 anos com familiares e amigos na Paróquia das Graças Ex-vereadora e ex-primeira-dama do Recife, Geralda tem uma longa trajetória com trabalhos de impacto social no Estado

A celebração dos 90 anos da empresária e ex-vereadora e ex-primeira-dama do Recife Geralda Farias aconteceu nesta segunda-feira (3), na Paróquia de Nossa Senhora das Graças, no bairro das Graças, Zona Norte da Capital pernambucana. Familiares e amigos próximos estiveram no evento.

Presidente do Grupo EQM e fundador da Folha de Pernambuco, Eduardo de Queiroz Monteiro, marcou presença na Paróquia das Graças acompanhado da esposa, Cláudia Monteiro.

Eduardo de Queiroz Monteiro comentou sobre a relação próxima com dona Geralda e sua família, além de comemorar a vida da aniversariante.

“Dona Geralda é viúva do doutor Antônio Farias. Os dois guardam uma relação com minha família de muito tempo. Eu tenho uma relação com seus filhos, especialmente Eduardo Farias, que é meu amigo há 55 anos. Fiquei muito honrado de ter recebido este convite de dona Geralda que celebra com muita jovialidade e vitalidade seus 90 anos. Meu pai e minha mãe certamente estariam aqui homenageando ela, que é um símbolo de luz, amor e fraternidade. Muito feliz de estar presente, encontrá-la muito bem e ver a Folha prestigiando uma missa e uma homenagem extraordinária”, destacou o presidente do Grupo EQM

Presidente do Grupo EQM e fundador da Folha de Pernambuco, Eduardo de Queiroz Monteiro, com a esposa Cláudia Monteiro e Geralda Farias.

A missa na Paróquia de Nossa Senhora das Graças foi celebrada pelo padre Fábio Potiguar. Geralda Farias estava acompanhada dos três filhos, seis netos, além dos amigos e parentes.

“Profunda gratidão a Deus por estar lúcida e entendendo tudo isso que meus filhos e netos fizeram para me homenagear nos meus 90 anos. Muito feliz e agradecida por tudo que fiz na vida" disse Geralda, que destacou a humildade como um dos principais fatores para atingir a longevidade na vida. "Saber ouvir e, se estiver num cargo público, é querer fazer. Sempre foi a meta da minha vida, eu gosto de aprender com os outros”.

Geralda Farias foi vereadora do Recife e primeira-dama da Capital pernambucana. A vida dela foi dedicada ao trabalho social com os menos favorecidos e de paixão pelo Carnaval e artesanato local.

A empresária foi idealizadora da Fenearte, que neste ano chegará à 25ª edição. “Às vezes, eu penso ‘Meu Deus, como foi que eu fiz tanta coisa?’ Isso eu guardo para mim no coração, mas sempre acho que recebi tudo na minha vida com muita humildade”, completou.

Família em festa

Empresário do setor industrial, Eduardo Farias agradeceu a presença de todos na missa de celebração aos 90 anos da sua mãe e já projetou a comemoração do centenário.

“Agradecer a Deus por ela estar com 90 anos muito lúcida, ativa e fazendo o bem para todos. Minha mãe tem uma obra social importante em Pernambuco e na cidade do Recife, além de outros estados onde temos empresas. É um motivo de muita alegria para todos os filhos, netos e amigos porque, como disse o testemunho do próprio padre, ‘onde Geralda chega ilumina o ambiente’. Sempre foi assim com muita alegria e energia. Celebrando os 90 anos e já se preparando para celebrar os 100 anos", afirmou.



