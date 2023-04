Empresária morre e três pessoas ficam feridas após veículo UTV capotar em Gravatá

A- A+

A empresária Milene Monte, conhecida como Xuxa, 43 anos, faleceu nesse sábado (8), na zona rural de Gravatá, em um acidente com um UTV, um off-road, mistura de carro e quadriciclo.

O choque foi tão grande que ela faleceu na hora. Os outros três ocupantes do veículo, André Maranhão, sua esposa, Marcela Maranhão, e George Bandeirinha sobreviveram ao acidente. Eles foram socorridos e apresentavam fraturas expostas.

André era o condutor do veículo. O empresário perdeu o controle do UTV, que capotou várias vezes. Xuxa Monte, que estava na caçamba com um cachorro no braço, foi arremessada para longe.

Xuxa é filha do empresário Cláudio Pragana e de Marisa Monte e enteada do maior franqueado da McDonalds em Pernambuco, Mário Jorge Carvalheira.

