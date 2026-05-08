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Polícia Federal Empresária presa em Goiás dizia ter experiência em soltar imigrantes ilegais nos EUA, apontam áudios Investigação da PF apura atuação de um grupo suspeito de movimentar R$ 45 milhões com esquema

A empresária Maria Helena de Sousa Netto Costa, presa em Goiânia durante uma operação da Polícia Federal, afirmou em áudios obtidos pela TV Anhanguera que tinha experiência em retirar brasileiros presos por imigração ilegal nos Estados Unidos. Ela é apontada pela PF como líder de um grupo suspeito de atuar no envio clandestino de brasileiros ao país norte-americano entre 2018 e 2023.

“Os meninos foram presos. Eu consigo tirá-los. Tiro, sempre tiro... todos que ficam eu tiro”, diz Maria Helena em um dos áudios divulgados pela emissora.

Segundo a investigação, a empresária mantinha contato direto com “coiotes”, responsáveis pela travessia ilegal de imigrantes na fronteira entre México e Estados Unidos, e coordenava parte da logística das viagens, incluindo compra de passagens aéreas e contratação de advogados em casos de detenção.

O caso citado nos áudios envolve Francisco Firmino de Souza Filho, morador de Rondônia que teria pago cerca de US$ 22 mil para entrar ilegalmente nos Estados Unidos em 2018. Em mensagens enviadas à esposa dele, Rosemilda Maria Marquinis, Maria Helena atualizava informações sobre a travessia e alertava sobre os riscos na fronteira.

“Se apertar ele joga eles na imigração, é pior ainda”, afirmou em uma das conversas.

Em outro trecho, ela garante que o trajeto escolhido pelo grupo era mais seguro. “Esse caminho chega 97%. E no outro chega 70%”, disse.

A Polícia Federal afirma que a organização criminosa operava de forma estruturada, com integrantes em diferentes estados brasileiros e também no exterior. Os grupos seriam responsáveis por toda a logística da viagem, desde a saída do Brasil até a entrada ilegal nos Estados Unidos, passando por países como México e Panamá.

As investigações apontam ainda o uso de empresas de fachada, laranjas e esquemas de lavagem de dinheiro para ocultar a origem dos recursos movimentados. Segundo a PF, as cinco organizações investigadas movimentaram cerca de R$ 240 milhões entre 2018 e 2023. Desse total, R$ 45 milhões teriam sido administrados pelo grupo chefiado por Maria Helena.

A empresária é sogra do governador de Goiás, Daniel Vilela. Em nota, o governador afirmou que os fatos investigados não têm relação com ele, com sua esposa ou com o Governo de Goiás.

Além de Maria Helena, outras três pessoas foram presas em Goiânia. Os investigados poderão responder pelos crimes de promoção de migração ilegal, lavagem de dinheiro e organização criminosa, com penas que podem chegar a 23 anos de prisão.

Segundo a PF, aproximadamente 477 brasileiros teriam sido enviados ilegalmente aos Estados Unidos pelos grupos investigados ao longo de cinco anos. A organização atribuída a Maria Helena teria participado da travessia de 155 pessoas.

A defesa da empresária afirmou, em nota, que recebeu a prisão “com surpresa” e considerou a medida desnecessária. Os advogados disseram ainda que aguardam acesso completo aos autos para análise técnica do caso e que já adotaram medidas para pedir a revogação da prisão preventiva.

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