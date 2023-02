A- A+

NORDESTE

O empresário britânico Anthony Jon Domingo Armstrong Emery foi condenado em primeira instância por um esquema de lavagem de dinheiro que desviou R$ 75 milhões de investidores estrangeiros no Rio Grande do Norte. Os réus ainda podem recorrer em liberdade da sentença.

Armstrong chegou a ser presidente do Alecrim Futebol Clube, o que lhe garantiu notoriedade e projeção como empresário na região. Procurados para comentar a condenação, seus advogados não foram localizados.

A sentença contra Armstrong inclui condenações por lavagem de dinheiro e crimes contra o Sistema Financeiro Nacional. Segundo o MPF, o esquema do britânico funcionou de 2012 a 2014. Cerca de 2 mil investidores, de países como Reino Unido e Singapura foram lesados, segundo o Ministério Público Federal.

O empresário usava-se do seu Grupo Ecohouse para prometer aos investidores ganhos de 20% ao ano. O dinheiro seria o retorno da venda de casas do programa "Minha Casa Minha Vida" que seriam construídas pela empresa do inglês. As obras, no entanto, não eram concluídas e muitas vezes nem sequer iniciadas.

Em muitos casos, de acordo com o MPF, a empresa não tinha o convênio com o governo federal necessário para o empreendimento. Com isso, o dinheiro nunca foi devolvido aos 1.500 investidores de Singapura ou aos 350 do Reino Unido. O dinheiro captado dos investidores era desviado para gastos pessoais do inglês ou direcionado para outros investimentos, como em um torneio de futebol, a Copa Ecohouse.

Segundo o MPF, algumas poucas obras foram tocadas para "servir de chamariz". Durante as visitas dos interessados em investir no negócio, um "rodízio de operários" era feito, como forma de dar a imprensão de que havia uma obra em andamento.

Durante as investigações, Armstrong deixou o país e partiu rumo ao Principado de Mônaco, na Europa. Em outubro de 2020, Armstrong foi detido pela Interpol enquanto estava nos Emirados Árabes, mas foi liberado um dia depois após o pagamento da fiança. Ele seguiu proibido de viajar enquanto o processo de de extradição não fosse concluído.

