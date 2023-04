Empresário cearense é morto dentro do próprio carro em estacionamento em Boa Viagem

A- A+

Um empresário cearense de 35 anos foi morto dentro do próprio veículo na noite dessa segunda-feira (24), na avenida Conselheiro Aguiar, em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife.



João Batista de Oliveira Ramos, conhecido como "Beto da Mídia", foi morto dentro de uma caminhonete S10 de cor prata, em um estacionamento.



Ele era proprietário de lojas de veículos em Juazeiro, Petrolina e Caruaru, e também dono de postos de combustíveis em Recife, Caruaru e Jacumã (PB).



De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), relatos de testemunhas apontam que, após sair de uma academia, Beto da Mídia teria ido até o carro, quando foi surpreendido por um homem que estava em uma motocicleta. O suspeito atirou contra o empresário e fugiu em seguida.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para o local do crime por volta das 20h11, mas o atendimento não foi necessário porque a vítima já foi encontrada morta.



Ainda de acordo com a PCPE, o caso foi registrado pela Força Tarefa de Homicídios da Capital, que esteve na área. "As investigações seguem até o esclarecimento do crime", informou a corporação.

