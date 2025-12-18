A- A+

Notícias Empresário de Águas Belas e esposa morrem em sinistro entre caminhonete e carreta na BR-423 Colisão frontal entre uma caminhonete e um caminhão, em Saloá, vitimou Marcello Leandro e Jamiles Silva. Filha do casal ficou ferida e foi levada ao Hospital Dom Moura, em Garanhuns

Um casal faleceu na última quarta-feira (17), após uma colisão frontal entre uma caminhonete e um caminhão, por volta das 16h, no km 134 da BR-423, em Saloá, no Agreste de Pernambuco. As vítimas foram Marcello Leandro, de 47 anos, e Jamiles Silva, de idade não informada.









Marcos era proprietário do Supermercado Central, em Águas Belas. Nas redes sociais, a empresa publicou a nota confirmando a morte e lamentando o ocorrido.



A suspeita, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), é de que o caminhão entrou na contramão da rodovia.



Além do casal, que faleceu no local, a filha deles, uma adolescente de 14 anos, também presente na caminhonete, ficou ferida e foi encaminhada para o Hospital Dom Moura, em Garanhuns.



O motorista do caminhão também ficou ferido e foi encaminhado para o Hospital Dom Moura. A PRF, IC, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil e SAMU estiveram no local. A Polícia Civil vai investigar o caso.

