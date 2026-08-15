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VIOLÊNCIA Empresário do mercado financeiro é preso em SP sob acusação de violência doméstica Nas redes sociais, esposa de Ivo Kos mostrou o rosto machucado

O empresário Ivo Kos, de 48 anos, foi preso na madrugada deste sábado, 15, em Pinheiros, zona oeste de São Paulo, sob acusação de ter agredido a mulher, a cirurgiã-dentista Giullia Falcão Kos, de 27 anos. Em publicação nas redes sociais, ela mostrou o rosto bastante machucado, com os olhos e lábios inchados, além de ferimentos no nariz. A defesa dele disse que ainda não vai se manifestar sobre o caso.

"Essa é a situação que meu marido me deixou. Essa é a situação. Um dedo quebrado, meu rosto todo deformado. Esse é o homem sério, de negócios, a família séria que vocês conhecem", afirmou Giullia, bastante abalada.

O caso foi registrado como lesão corporal, violência doméstica e ameaça na 4.ª Delegacia de Defesa da Mulher. "Um homem de 48 anos foi preso em flagrante na madrugada, na zona oeste da capital. A vítima, uma mulher de 27 anos, relatou ter sido agredida, além de ameaçada. Ambos apresentaram lesões aparentes e foram encaminhados para exame de corpo de delito", informou a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo.

Detido, Ivo Kos passou por audiência de custódia neste sábado e teve a prisão temporária convertida em preventiva. "Os fatos ainda estão sendo apurados e, por isso, a defesa não vai se manifestar", disse à reportagem Cinthia Lerner, advogada do acusado.

Já Fabio Fajolli, que representa Giullia, defende que o caso seja investigado como tentativa de feminicídio. "Foi um equívoco tipificar o crime como lesão corporal porque há vários indícios de que a intenção era matar a Giullia", destaca o advogado. "Vamos trabalhar para mudar essa tipificação para que ele (Ivo) responda ao caso no Tribunal do Júri."

Nos vídeos postados no Instagram, Giullia não deu detalhes de como a violência sofrida começou, mas relatou que o marido foi preso porque vizinhos teriam escutado a briga e acionado a polícia. O empresário havia tomado o celular dela, segundo a dentista.

Por conta dos golpes, Giullia Kos precisou ser internada. "Hoje foi mais uma das agressões que vêm acontecendo em quase três anos de casamento", disse em uma das postagens. Ela afirma sofrer violência doméstica há pelo menos dois anos.

"O Ivo sempre tentou justificar as ações dele, os atos impulsivos, malucos, sempre com a desculpa de que eu sempre precisava dele, que ele fazia tudo por mim, que tudo que eu sou eu devia a ele", relatou a vítima.

Ainda nas redes sociais, Giullia disse temer ser vítima de "queima de arquivo" e afirmou que Ivo chegou a tentar subornar a família dela para que eles não tivessem mais contato com o empresário.

"Os meus pais me encontraram logo depois da agressão, junto com os policiais, e ele teve a cara de pau de perguntar para o meu pai, depois de ver uma filha nesse estado, se meu pai queria um Pix para sumir da vida dele", disse. "É um absurdo, são comportamentos que fazem questionar a índole e o caráter de qualquer ser humano", acrescentou a vítima.

Neste sábado, após passar a noite internada no hospital, ela voltou às redes sociais e alegou que a porta da fechadura da sua casa estava trocada e acusou os familiares de Ivo Kos de impedir a sua entrada. "Como se eu oferecesse algum perigo", disse, ainda com o rosto bastante machucado. A defesa de Kos diz que os fatos ainda estão sendo apurados e, por isso, não vai se manifestar.

Ivo Kos é empresário com atuações na região da Faria Lima, centro financeiro de São Paulo. Ele é sócio-fundador da Virgo.

Na sua rede social profissional, ele se apresenta como um investidor, com um histórico profissionais de atuação em instituições financeiras ligadas à gestão de recursos e fundos. No Instagram, ele costuma publicar fotos de viagens com o filho, postar imagens de passeios a destinos turísticos de alto padrão e também comentar sobre os negócios no mercado financeiro.

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