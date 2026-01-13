A- A+

BRASIL Empresário é agredido por segurança de quiosque no litoral de São Paulo O agressor aproximou-se e desferiu o golpe, fazendo a vítima cair e se lesionar. Sem auxílio do estabelecimento, ela foi expulsa

Um homem de 55 anos foi agredido na noite de sábado, 10, em um quiosque na Avenida Presidente Castelo Branco, em Praia Grande. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP), a agressão teria sido motivada por um "impasse no pagamento em um estabelecimento comercial".

O agressor aproximou-se e desferiu o golpe, fazendo a vítima cair e se lesionar. Sem auxílio do estabelecimento, ela foi expulsa.

A Polícia Militar foi acionada, mas o autor já havia fugido. O caso foi registrado como lesão corporal no 2º DP de Praia Grande.





O quiosque Império Espeto Bar Forte diz que "houve um início de confusão ocasionada pelo cliente nas dependências do estabelecimento, sendo necessária a intervenção por parte do segurança para contê-lo".

O empreendimento diz que "repudia veementemente qualquer forma de violência ou agressão e reitera seu compromisso com a segurança e o bem-estar de todos os seus clientes e colaboradores".

