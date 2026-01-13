Ter, 13 de Janeiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça13/01/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
BRASIL

Empresário é agredido por segurança de quiosque no litoral de São Paulo

O agressor aproximou-se e desferiu o golpe, fazendo a vítima cair e se lesionar. Sem auxílio do estabelecimento, ela foi expulsa

Reportar Erro
Cliente é agredido por segurança de quiosque em Praia Grande, SP Cliente é agredido por segurança de quiosque em Praia Grande, SP  - Foto: Arquivo Pessoal

Um homem de 55 anos foi agredido na noite de sábado, 10, em um quiosque na Avenida Presidente Castelo Branco, em Praia Grande. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP), a agressão teria sido motivada por um "impasse no pagamento em um estabelecimento comercial".

O agressor aproximou-se e desferiu o golpe, fazendo a vítima cair e se lesionar. Sem auxílio do estabelecimento, ela foi expulsa.

A Polícia Militar foi acionada, mas o autor já havia fugido. O caso foi registrado como lesão corporal no 2º DP de Praia Grande.

 

Leia também

• Procon reúne barraqueiros de Ipojuca após agressão a turistas e prepara lista com regras nas praias

• Médico agredido em casa no Recife teme pela vida com agressor em liberdade: "A gente está à mercê"

O quiosque Império Espeto Bar Forte diz que "houve um início de confusão ocasionada pelo cliente nas dependências do estabelecimento, sendo necessária a intervenção por parte do segurança para contê-lo".

O empreendimento diz que "repudia veementemente qualquer forma de violência ou agressão e reitera seu compromisso com a segurança e o bem-estar de todos os seus clientes e colaboradores".

Reportar Erro

Veja também

Newsletter