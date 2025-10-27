A- A+

VIOLÊNCIA Empresário é agredido por segurança, fica 2 horas jogado em calçada e morre em Guarulhos (SP) De acordo com as investigações, o empresário ficou caído no local por duas horas e foi encontrado por um outro homem, que acionou a equipe de resgate

O empresário Paulo Vinícius dos Santos, de 35 anos, morreu após ser agredido por um segurança de uma adega e deixado abandonado em uma calçada por duas horas sem receber atendimento em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo.

O caso ocorreu no último dia 20 e o suspeito foi preso preventivamente nesta segunda-feira, 27. A defesa não foi localizada. Já advogados de Santos afirmam que a família pede por justiça.

De acordo com o delegado Halisson Ideiao, imagens de câmeras de segurança do local mostram Santos na frente de uma adega em Guarulhos na madrugada do dia 20, discutindo com o segurança. De repente, ele é atingido por um soco do funcionário do estabelecimento e cai no chão.

A prisão foi decretada pela Justiça de São Paulo na manhã desta segunda-feira. O suspeito foi preso em Arujá, na região metropolitana de São Paulo. O inquérito foi instaurado como suspeita de homicídio.

Na sequência das imagens, o segurança da adega e mais um homem retornam até a vítima, pouco tempo depois, e levam Santos para a calçada na lateral da adega, sem prestar qualquer ajuda ou atendimento.

De acordo com as investigações, o empresário ficou caído no local por duas horas e foi encontrado por um outro homem, que acionou a equipe de resgate. Santos chegou a ser encaminhado para um hospital de Guarulhos, mas não resistiu e morreu na última sexta-feira, dia 24.

Família defende que justiça seja feita

Os advogados Luís Gabriel Vieira e Gabriel Constantino, que atuam na defesa de Santos, afirmaram que a família recebeu a notícia da prisão com alívio e alegria pelo avanço das investigações, mas aguardam o desenrolar do caso para que a justiça seja feita.

"A banca constituída e os familiares da vítima lamentam profundamente o ocorrido e repudiam, de forma veemente, o ato covarde e injustificável que culminou nesse trágico desfecho. Reiteram, ainda, que não pouparão esforços para que a apuração dos fatos ocorra de maneira célere, rigorosa e transparente, assegurando a devida responsabilização de todos os envolvidos neste triste e lamentável episódio", dizem em nota.

A defesa diz que as investigações ainda vão apurar a participação de outros envolvidos no crime.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) do Estado de São Paulo confirmou a prisão do suspeito e afirmou que "as diligências seguem em andamento para o total esclarecimento dos fatos".

"As diligências seguem em andamento para o total esclarecimento dos fatos. "Um homem foi detido nesta segunda-feira em Arujá e está sendo encaminhado ao 1º Distrito Policial de Guarulhos para cumprimento de um mandado de prisão temporária, solicitado pela autoridade policial da unidade. A prisão está relacionada à investigação sobre a morte de um empresário, ocorrida no último dia 20. As diligências seguem em andamento para o total esclarecimento dos fatos", diz.

Veja também