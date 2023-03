Empresário e esposa são sequestrados em Bezerros; criminoso morre após confronto com policiais

A- A+

Um empresário e sua esposa foram sequestrados no Distrito de Encruzilhada de São João, em Bezerros, no Agreste Central de Pernambuco, nessa quarta-feira (8). De acordo com a Polícia Militar, três homens armados estavam com uniforme da Polícia Civil e abordaram as vítimas na saída de um restaurante.

As vítimas foram obrigadas a entrar em seu veículo e seguir em direção a Bezerros. Moradores acharam estranha a movimentação e acionaram a polícia, que seguiu até o Sítio Riacho do Mel, na zona rural da cidade.

No sítio, a polícia encontrou os bandidos, que abandonaram o veículo onde estavam as vítimas. Eles começaram a atirar contra os policiais, que revidaram.

Um dos bandidos, com passagem pelo sistema criminal, foi atingido e morreu em um hospital da região após ser socorrido - ele, segundo a polícia, portava uma pistola calibre 380, com 15 munições.

No veículo usado pelos criminosos, com restrição de roubo, foram localizados dois rádios de comunicação, uma balaclava, um aparelho celular e uma camisa da Polícia Civil.

Os outros dois criminosos conseguiram fugir por uma área de matagal. O Grupamento Tático Aéreo (GTA) chegou a ser acionado, mas eles não foram achados.

"As vítimas foram encontradas no veículo tomado de assalto, de mãos amarradas, e relataram que a todo instante eram ameaçadas e agredidas pelos criminosos, que se evadiram, levando aproximadamente R$ 25 mil em espécie do casal", disse a Polícia Militar, em nota.

Todo o material apreendido foi encaminhado à Delegacia de Bezerros para serem tomadas as medidas cabíveis.

