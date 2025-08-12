Ter, 12 de Agosto

PRISÃO

Empresário é preso suspeito de matar gari com arma de esposa delegada em Minas Gerais

Segundo a polícia, Renê da Silva Nogueira Junior, de 47 anos, atirou em Laudemir de Souza Fernandes, 44, depois de discutir com motorista de caminhão de coleta

Empresário Renê da Silva Nogueira Júnior, preso por atirar e matar gari que fazia coleta de lixo em MG. Empresário Renê da Silva Nogueira Júnior, preso por atirar e matar gari que fazia coleta de lixo em MG.  - Foto: Reprodução/TV Globo

O empresário Renê da Silva Nogueira Junior, 47 anos, foi preso suspeito de matar o gari Laudemir de Souza Fernandes, 44 anos, no bairro Vista Alegre, região oeste de Belo Horizonte, em Minas Gerais, na manhã da última segunda-feira, 11. Segundo testemunhas, ele teria usado a arma da esposa, que é delegada. A polícia investiga o caso.

De acordo com o registro da ocorrência, um caminhão de coleta de lixo estava parado na esquina das ruas Jequitibá e Modestina de Souza, quando um carro BYD cinza vinha na direção contrária e se aproximou da coleta.

Renê teria sacado uma arma e ameaçado atirar na condutora do caminhão da Superintendência de Limpeza Urbana (SLU). Logo em seguida, ele atirou contra o gari que estava trabalhando na coleta.

O trabalhador da limpeza urbana foi atingido na região torácica, perto das costelas. O gari foi socorrido e encaminhado para o Hospital Santa Rita, em Contagem, mas não resistiu aos ferimentos.

Laudemir de Souza Fernandes foi morto quanto trabalhava na coleta de lixo. Laudemir de Souza Fernandes foi morto quanto trabalhava na coleta de lixo. | Foto: Reprodução/TV Globo

 

Empresário fugiu e foi encontrado em academia
O suspeito foi preso em uma academia de alto padrão do Bairro Estoril, na região Centro Sul da capital mineira. Depois do disparo contra o gari, o empresário teria fugido em direção à avenida Tereza Cristina.

Renê da Silva Nogueira Junior é marido da delegada da Polícia Civil de Minas Gerais, Ana Paula Balbino Nogueira. Procurada, a defesa dele ainda não se manifestou. Laudemir era funcionário na Localix Serviços Ambientais, há oito anos, e tinha uma filha.

Em nota, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou em nota que aguarda a finalização do boletim de ocorrência para iniciar o procedimento investigativo.

Na manhã desta terça-feira, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) disse que manteve a prisão em flagrante do empresário pelos crimes de ameaça e homicídio qualificado, por motivo fútil e uso de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima.

Além do investigado, três testemunhas foram ouvidas e reconheceram o suspeito, que foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.

A Corregedoria-Geral da Polícia Civil instaurou um procedimento disciplinar e inquérito para apurar os elementos relacionados à eventual conduta da delegada que possui vínculo pessoal com o suspeito detido.

Após prestar depoimento no Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), René foi transferido para o Centro de Remanejamento de Presos (Ceresp) da Gameleira, na Região Oeste de Belo Horizonte.

