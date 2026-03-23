A- A+

VIOLÊNCIA Empresário mata a ex-mulher e é encontrado morto em Boa Viagem Ela tinha medida protetiva contra o acusado

Mais um feminicídio chama atenção e assusta a população pernambucana. Desta vez, o caso aconteceu em Boa Viagem, na noite do último domingo (22), quando um homem identificado como Silvio Souza Silva, de 48 anos, matou a ex-companheira, Isabel Cristina Oliveira dos Santos, 22. O crime aconteceu no Le Parc, em Boa Viagem, Zona Sul do Recife.

Segundo a polícia, a ação violenta aconteceu por volta das 22h. Logo após atirar contra a cabeça da ex, Sílvio tirou a própria vida, também disparando contra a própria cabeça. No local foram encontrados um revólver, três munições calibre 38, sendo duas deflagradas e uma intacta, bem como três celulares do modelo iPhone.

De acordo com informações de testemunhas, Sílvio era empresário do ramo de esquadrias de alumínio e vidro, ligado à construção civil, além de cantor. Na área artística, era conhecido como Dom Silver, e se lançou na cena musical em 2021, chegando a gravar, inclusive, músicas gospel em ritmo de forró. Somente no Instagram, tinha mais de 660 mil seguidores.

Como tudo aconteceu?

Ainda segundo relatos policiais, o casal estava junto há oito anos e tinha uma filha de três anos. Os desentendimentos eram frequentes e Isabel possuía uma medida protetiva contra ele, mas mesmo assim Sílvio frequentava o apartamento.

No último domingo, após discutirem, Isabel teria informado à irmã que o ex havia arremessado uma sandália contra ela e saído do local. Logo em seguida, ele retornou e cometeu o crime. Ao chegarem no imóvel, a filha do casal, a irmã e a cunhada de Isabel se depararam com a imagem assustadora. Os dois estavam mortos.

O que diz a PCPE?

Por meio de nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que está apurando informações sobre o caso.

Veja também