GRANDE RECIFE Empresário morre após levar garrafada em bar no Cabo de Santo Agostinho Ainda não se sabem autoria e motivação deste crime e ninguém foi preso até o momento

Um empresário identificado como Marcelo Freitas, de 52 anos, morreu, na madrugada de domingo (30), após levar uma garrafada em um bar no Cabo de Santo Agostinho, Região Metropolitana do Recife (RMR).

O caso aconteceu na avenida Laura Cavalcante, no bairro de Gaibu. Ele chegou a ser socorrido a uma unidade hospitalar, mas não resistiu.

Ainda não se sabem autoria e motivação deste crime, que foi registrado pela Polícia Civil de Pernambuco, por meio da Delegacia do Cabo, como homicídio consumado. Ninguém foi preso até o momento.

A corporação também afirmou que as investigações sobre o caso seguem em andamento. "Um inquérito foi instaurado para apurar os fatos e identificar a autoria", afirmou a Polícia Civil.

Em nota publicada nas redes sociais, uma das empresas de Marcelo, do ramo de corretora de seguros, afirmou que se despede do líder "com profunda tristeza".

"Sua partida deixa uma lacuna imensurável no coração de todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo. Seu comprometimento e legado continuarão inspirando a todos nós, que fazemos parte da equipe. Nossos profundos sentimentos aos familiares e amigos", diz trecho do comunicado.

O corpo de vítima foi encaminhado para Instituto de Medicina Legal (IML) do Recife, no bairro de Santo Amaro, área central da cidade.

Até o momento, não há informações sobre velório e sepultamento de Marcelo Freitas.

Marcelo também era piloto de avião e costumava compartilhar nas redes sociais vídeos mostrando a sua rotina. Ele deixa esposa, cinco filhos e duas netas.

