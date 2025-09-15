A- A+

prisão Com nome na lista da Interpol, empresário pernambucano é preso nos Estados Unidos Contra o homem havia um mandado de prisão expedido pelo Juízo da Vara de Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Capital

Foragido da Justiça brasileira, o empresário pernambucano Saulo Ferreira Melo foi preso na Califórnia, nos Estados Unidos, após ter seu nome incluído na lista da Difusão Vermelha da Interpol.

Contra o homem havia um mandado de prisão preventiva em aberto desde junho de 2025, expedido pelo Juízo da Vara de Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Capital (Recife).

Segundo a Polícia Federal em Pernambuco, o réu foi condenado a 5 anos de reclusão e era considerado foragido.

O acusado teve seu nome incluído na Difusão Vermelha da Interpol, através do Núcleo de Cooperação Internacional da Polícia Federal em Pernambuco.

"A partir de então passou a ser procurado nos 192 países que compõe a Organização Internacional de Polícia Criminal", destacou a corporação.

A prisão aconteceu no último dia 4 de setembro, na cidade de Adelanto, na Califórnia, e foi divulgada nesta segunda-feira (15). O homem encontra-se detido em um centro de imigrantes em Rancho Road, Califórnia.

"Após sua prisão, o Núcleo de Cooperação Jurídica Internacional da Polícia Federal em Pernambuco trabalha na transferência em tempo hábil para o país", informou a corporação.

A PF não descarta o início do processo de extradição para que o homem seja apresentado de forma célere à Justiça brasileira.

