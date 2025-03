A- A+

CRIME Empresário que matou turista americano no Recife é preso no Maranhão Operação conjunta prendeu o suspeito em Timon, no interior do Maranhão

Foi preso, na quarta-feira (19), o suspeito de matar o americano David Barbosa de Carvalho, no dia 15 de janeiro, em um bar na localidade de Setúbal, no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife.

Uma operação conjunta da Polícia Civil de Pernambuco, por meio da 3ª Delegacia de Polícia de Homicídios (3ª DPH/DHPP), o Núcleo de Inteligência (NI/DHPP) e a Polícia Civil do Piauí, resultou na prisão preventiva do suspeito.

Durante a investigação, o suspeito fugiu para o Piauí após perceber que seria indiciado, e permaneceu hospedado no apartamento de um amigo em Teresina.

Posteriormente, ele foi para a cidade de Timon, no Maranhão, e se internou em uma clínica especializada em tratamento de alcoolismo.

A Polícia Civil de Pernambuco, através do serviço de inteligência, conseguiu rastrear o paradeiro do homem. Depois disso, a Polícia Civil do Piauí foi acionada e conseguiu prendê-lo no local.

