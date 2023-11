Empresário recebe Pix errado de R$ 690 mil e devolve dinheiro: "Eu não pensei duas vezes"

A- A+

Já imaginou receber do nada um Pix de R$ 690 mil? Foi o que aconteceu com o empresário Lealdo dos Santos Souza, de 38 anos, que mora em Santos, no litoral de São Paulo. Ele, a princípio, achou que era um golpe, mas, quando percebeu a confusão, resolveu devolver a bolada recebida por engano.

Lealdo descobriu que o dinheiro seria usado para compra de um apartamento e, após problemas com o banco, devolveu a quantia.

“Na hora [do Pix] fiquei desesperado. Na minha cabeça, a primeira coisa que eu pensei era que fosse algum golpe, que os caras jogaram na minha conta por engano e depois iam vir me procurar”, afirmou ao g1 Santos e Região o empresário, que tem um comércio no ramo de ar-condicionado automotivo.

Ele também imaginou que o dinheiro poderia ser o valor do resgate de algum sequestro. “Imaginei várias coisas”, relatou o empresário, que afirmou ter aguardado 24 horas antes de tomar uma atitude e procurar a agência do banco de origem do dinheiro.

Durante esse dia de espera, o empresário diz ter recebido "conselhos" de pessoas que o orientaram a ficar com o dinheiro. “Só que minha cabeça e meu coração falaram que tinha que fazer a coisa certa. Eu não pensei duas vezes em devolver”, afirmou.

Encontro com o dono do dinheiro

Lealdo considera ter feito a melhor decisão possível. “Fiquei mais feliz depois que eu consegui achar [o dono]. Vi que era um senhor, uma pessoa de boa índole que trabalhou pra caramba”, afirmou.

O empresário disse que encontrou o dono do dinheiro um dia após receber o Pix. O g1 Santos diz que ele foi até a agência do banco de origem do dinheiro e falou com uma gerente, que localizou o proprietário da conta. “Ela ficou surpresa com a minha atitude e conseguiu entrar em contato com ele [dono do dinheiro]”, relembrou.

Pix salvo

Em 15 minutos, o dono do dinheiro apareceu na agência com uma advogada. "Era um bancário e estava comprando um apartamento. Então, ele estava dentro do cartório, preencheu o contrato da transferência e, quando foi finalizar o pagamento para o corretor, mandou o Pix para mim. Na hora tinha achado que fosse um novo golpe. Ia acabar com o sonho dele", explicou.

Após se darem conta da confusão, acrescenta o g1, os dois descobriram que o bancário tinha sido cliente do empresário um mês antes da confusão. “Fiz um trabalho no carro dele”, relatou Lealdo, dizendo que sua conta tinha ficado salva para realização de Pix pelo senhor, apesar de eles não se conhecerem.

Final feliz

Depois que tudo foi esclarecido, Lealdo foi estornar o dinheiro para o bancário, mas foi bloqueado pelo C6 Bank.

“Tive um transtorno [...]. Eles bloquearam a minha conta, não conseguia fazer nada”. Após resolver essa situação, só conseguiu devolver a quantia em parcelas.

Para conseguir enviar o dinheiro, o empresário precisou passar R$ 100 mil por dia até chegar ao valor de R$ 690 mil, o que aconteceu na quinta-feira (16).

Segundo Lealdo, ele mantém contato com o bancário por meio da advogada dele, pois o homem tinha passado por problemas de saúde recentemente. "Acho que temos que fazer a coisa certa para nossa vida dar certo”, finalizou Lealdo.

Banco

Em nota enviada ao g1, o C6 Bank informou que opera segundo as regras de funcionamento do Pix e, por isso, o saldo foi bloqueado depois do acionamento do sistema Mecanismo Especial de Devolução (MED) do Banco Central.

"A devolução de valores via Pix deve ser feita pelo botão 'devolver Pix' disponível no aplicativo, destinado a esse fim. A opção de devolver valores parciais foi uma escolha do cliente, e não imposição do banco”, informou, em nota.

