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DIREITO Empresário Sérgio Cartaxo visita Folha de Pernambuco nesta quarta-feira (20) Gestor foi recebido pelo diretor Operacional do jornal, José Américo

Em visita institucional à sede da Folha de Pernambuco, no Bairro do Recife, no Centro da cidade, o empresário Sérgio Cartaxo foi recebido pelo diretor Operacional do jornal, José Américo Lopes Góis, manhã desta quarta-feira (20).

Durante o encontro, Cartaxo falou sobre as empresas onde atua. Ele é proprietário da SCA Consultoria e Gestão, fundada há quatro anos anos. Entre os serviços oferecidos, está a consultoria unipessoal, atuação em autos de infração, defesas administrativas, atendimento a exigências técnicas, estudos de viabilidade técnica e legal para empreendimentos e obras, entre outros.

“Hoje em dia a gente tem uma atuação muito ampla, mas a área específica da SCA Consultoria e Gestão, minha empresa, é em legalização e regularização imobiliária, empreendimentos e processos regulatórios. A gente trabalha para regular o patrimônio ante as legislações municipal, estadual ou federal”, explicou.

O gestor também é associado, desde janeiro de 2026, à W Mendes Advocacia, que tem como sócio-fundador Waldemberg Mendes, que departamentalizou a estrutura para atender as mais variadas demandas da sociedade.

Atualmente é assessor Jurídico da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) Pernambuco e Naccional, além de atender o setor de bares, restaurantes e hoteleiro em vários estados do país.

No escritório W Mendes Advocacia, ele integra o time regulatório, que atende as áreas tributária, patrimonial, contratual e empresarial. Além disso, o escritório tem atuação corporativa e capacita equipes de escritórios em diversas áreas.

Os escritórios podem ser encontrados no Instagram pelos perfis @scaconsultoriaegestao ou @wmendes.adv.

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