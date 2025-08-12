A- A+

BRASIL Empresário Sidney Oliveira, da Ultrafarma, é preso em operação contra esquema de corrupção Deflagada pelo Ministério Público com apoio da PM, Operação Ícaro identificou um grupo criminoso responsável por favorecer empresas do setor de varejo em troca de vantagens indevidas

O empresário Sidney Oliveira, da Ultrafarma, foi preso em São Paulo na manhã desta terça-feira, após o Ministério Público de São Paulo (MPSP) deflagrar a Operação Ícaro, que, segundo o órgão, teve como objetivo desarticular um esquema de corrupção envolvendo auditores fiscais tributários lotados no Departamento de Fiscalização da Secretaria da Fazenda do Estado. A defesa de Sidney Oliveira ainda não se manifestou.

Segundo o MP, a investigação conduzida pelo Grupo de Atuação Especial de Repressão aos Delitos Econômicos (GEDEC) identificou um grupo criminoso responsável por favorecer empresas do setor varejista em troca de vantagens indevidas.

Nesta manhã, estão sendo cumpridos três mandados de prisão temporária, incluindo o de um fiscal de tributos estadual, apontado como o principal operador do esquema, e os de dois empresários, sócios de companhias beneficiadas com decisões fiscais irregulares. Entre os empresários está o dono da Ultrafarma, conforme apurou O Globo.





De acordo com o MP, o fiscal manipulava processos administrativos para facilitar a quitação de créditos tributários às empresas. Em contrapartida, recebia pagamentos mensais de propina por meio de uma empresa registrada em nome de sua mãe. Constatou-se que o fiscal já recebeu, até o momento, mais de R$ 1 bilhão em propina.

“A operação é fruto de meses de trabalho investigativo, com análise de documentos, quebras de sigilo e interceptações autorizadas pela Justiça. Os investigados poderão responder pelos crimes de corrupção ativa e passiva, organização criminosa e lavagem de dinheiro. As diligências seguem em andamento”, informou o MPSP em nota.

Veja também