DIPLOMACIA Empresários brasileiros defendem proatividade em relação aos EUA, aponta pesquisa Amcham De acordo com CEO da Amcham Brasil, "o desenvolvimento de uma relação construtiva e equilibrada com os Estados Unidos é vital para preservar os interesses"

A pesquisa Plano de Voo 2025, realizada pela Amcham Brasil com 775 empresas em todo o país, mostrou que 60% dos empresários defendem que Brasília adote uma postura proativa para ampliar o diálogo e fortalecer as relações econômicas com Washington. Outros 31% acreditam que a abordagem deve ser mais moderada, mantendo a cooperação sem protagonismo excessivo, enquanto apenas 9% consideram que o Brasil deveria ser reativo ou indiferente ao novo governo norte-americano.



De acordo com Abrão Neto, CEO da Amcham Brasil, "o desenvolvimento de uma relação construtiva e equilibrada com os Estados Unidos é vital para preservar os interesses de uma relação que movimenta um comércio de bens e serviços de mais de US$ 100 bilhões por ano".

A transição política nos Estados Unidos aparece como o principal fator externo no radar das empresas brasileiras em 2025, mas não é o único.

O levantamento também aponta preocupações com disputas geopolíticas, crescimento do protecionismo, oscilações das commodities e o desempenho da economia global.

Apesar das incertezas, as empresas mantêm perspectivas otimistas para 2025. Segundo a pesquisa, 92% dos empresários esperam crescimento nas receitas este ano, com mais de um terço projetando aumentos acima de 15%. Esse avanço deve ser impulsionado pela expansão do mercado interno e por medidas de redução de custos e ganhos de produtividade.

No entanto, o cenário não está isento de riscos. Juros elevados, desequilíbrio fiscal, inflação e volatilidade cambial foram apontados como os principais desafios para a economia brasileira, além da instabilidade política e da insegurança jurídica.

