Empresários dizem que vão tomar "providências necessárias" contra a greve dos rodoviários

Em reação à deflagração de greve dos rodoviários, marcada para começar à 0h da próxima quarta-feira (26), os empresários afirmam que irão tomar as "providências necessárias". Os patrões dizem que querem minimizar os transtornos do movimento paredista à população com o objetivo — a paralisação deverá deixar mais de 1,6 milhão de passageiros sem ônibus.

Em nota, o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Pernambuco (Urbana-PE) lamentou a conduta do Sindicato dos Rodoviários durante as negociações coletivas deste ano.

"As lideranças rodoviárias tentaram inviabilizar qualquer tipo de entendimento entre as partes, apresentando propostas com contradições e incertezas, o que foi reconhecido pelo próprio advogado dos rodoviários, postulando reajustes de mais de 100% em diversos itens, comparecendo à negociação sem os seus advogados, pedindo adiamentos e se recusando a agendar novas reuniões", afirmou a Urbana-PE.

"[A Urbana-PE] lembra ainda que várias decisões liminares do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região determinaram que o Sindicato dos Rodoviários se abstenha de impedir o livre acesso dos trabalhadores que desejem exercer as suas atividades e a regular circulação da frota de veículos das empresas operadoras", completou o sindicato, ao citar os fechamentos de garagens promovidos pelo Sindicato dos Rodoviários periodicamente.

"A Urbana-PE reitera que segue disposta a continuar a negociação já iniciada, mas que não admitirá imposições arbitrárias e intimidatórias", acrescentou a Urbana-PE.

Além disso, o sindicato dos empresários também criticou a "articulação dos rodoviários com o Sindicato dos Metroviários". "A constante ameaça de interromper o transporte público da Região Metropolitana do Recife é inaceitável. É uma conduta que evidencia o descaso com a população e com a economia local", finalizaram os empresários.

Greve começa próxima quarta-feira

O Sindicato dos Rodoviários aguarda até o dia marcado para iniciar a greve um posicionamento do Governo de Pernambuco e das empresas para que suas exigências sejam atendidas ou, caso contrário, ratificar a paralisação dos trabalhos.

Procurado pela Folha de Pernambuco, o Grande Recife Consórcio de Transporte indicou apenas que ainda não foi notificado oficialmente sobre a greve dos rodoviários.

Entre as exigências dos rodoviários, reajuste de 10% no salário, sendo os 3% da inflação e 7% do ganho real; R$ 600 de ticket alimentação para toda a categoria; cesta básica de R$ 400; e o fim das folgas compensatórias.

