Empresários e sindicatos suíços se unem contra proposta de limitação de imigração
Principais organizações patronais e sindicais apelidaram de "iniciativa do caos"
Empresários e sindicatos suíços estão se mobilizando antes de uma votação prevista para domingo (14) sobre a limitação da imigração, que despertou temores de graves repercussões para o emprego e para as relações comerciais com a União Europeia (UE).
A votação se concentrou em uma proposta do Partido Popular Suíço (SVP), de extrema direita, cujo objetivo é manter a população dessa rica nação alpina - atualmente de 9,1 milhões de habitantes - abaixo dos 10 milhões até 2050.
O SVP, principal força política do país, sustenta que a iniciativa de aumento, intitulada "Não a uma Suíça de 10 milhões!", é necessária para combater uma imigração "fora de controle", à qual atribui problemas que vão de trens lotados ao vertiginoso dos aluguéis e à expansão urbana desordenada.
A iniciativa de ampla de oposição do governo, do Parlamento e do setor empresarial, mas pesquisas de opinião que a votação pode ser cancelada.
As principais organizações patronais e sindicais apelidaram de "iniciativa do caos".
Eles alertam que a medida pode comprometer a prosperidade da Suíça, onde amplos setores da economia - da pesquisa médica à construção civil, passando pelo turismo e pela saúde - dependentes fortemente de mão de obra estrangeira.
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• Trump e Netanyahu discordam sobre como encerrar guerra no Irã, mostra mídia internacionalTambém há recebimento de que a iniciativa coloque em risco importantes acordos que vinculam a Suíça à UE, seu principal parceiro comercial, incluindo o "acordo de livre circulação de pessoas" de 1999.