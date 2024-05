Empresas anunciam criação de "hub" para desenvolvimento de aplicações em IA

A- A+

Após a Microsoft ter anunciado ontem seus notebooks com Windows projetados para inteligência artificial (IA) com a nova versão do Copilot+PC, a Qualcomm em parceria com outras empresas anunciam hoje um nova etapa para permitir o desenvolvimento de novos aplicativos capazes de gerar vídeos e imagens, por exemplo.

Batizado de IA HUB, os desenvolvedores poderão criar seus próprios modelos de IA e otimizá-los para serem executados diretamente nos laptops de marcas como Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo, Samsung, sem a necessidade de trafegar as informações e os dados até a nuvem.

Isso vai permitir maior rapidez na hora de desenvolver novas aplicações e trazer maior eficiência na nuvem. O anúncio foi feito durante o Microsoft Build 2024, que acontece nos Estados Unidos.

O AI HUB tem uma biblioteca de mais de 100 modelos de IA pré-otimizados que funcionam com a plataforma da Qualcomm, o Snapdragon X Series, a Hugging Face, empresa franco-americana que desenvolve ferramentas para construção de aplicativos usando aprendizado de máquina e é dona de um dos maiores acervos de IA do mundo, e a GitHub, plataforma feita para hospedagem de códigos de programação.

Além disso, os desenvolvedores também vão poder migrar seus próprios modelos de forma a ampliar o número de soluções para IA em notebooks. Na prática, o objetivo é criar aplicativos para Windows alimentados por IA.

— O objetivo é dar flexibilidade e o poder de criar aplicativos de IA para PCs Windows da nova geração — disse Durga Malladi, vice-presidente sênior da Qualcomm Technologies.

Segundo Pavan Davuluri, vice-presidente do Windows e aparelhos da Microsoft, os desenvolvedores terão mais facilidade para criar aplicativos para o Windows 11. Segundo a Microsoft, a estratégia é facilitar execução dos aplicativos fora dos data centers. De acordo com a empresa, são mais de 40 aplicações executados diretamente nos laptops.

Assim, no evento anunciado ontem, a Microsoft anunciou a possibilidade de gerar imagens de IA em tempo real diretamente no aparelho e permitindo a tradução de áudio em mais de 40 idiomas. Os novos computadores permitirão ainda que as pessoas usem a IA para facilitar a localização de documentos e arquivos em que trabalharam, e-mails que leram ou sites que navegaram. Anunciou ainda parceria com empresas como Adobe, DaVinci, CapCut, Cephable e djay Pro.

