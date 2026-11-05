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Mudanças climáticas

Empresas, bancos e poder público têm nova ferramenta de monitoramento de riscos climáticos

A ideia é apoiar empresas, governos e órgãos de financiamento na identificação dos problemas causados por eventos climáticos no Brasil todo e auxiliar nas ações de adaptação

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Pessoas caminham por uma rua alagada sob fortes chuvas em meio às condições climáticas causadas pelo tufão Dujuan em Funabashi, província de Chiba, em 21 de setembro de 2026Pessoas caminham por uma rua alagada sob fortes chuvas em meio às condições climáticas causadas pelo tufão Dujuan em Funabashi, província de Chiba, em 21 de setembro de 2026 - Foto: STR/JIJI PRESS/AFP

A Fundação Grupo Boticário lançou, nesta quinta-feira (5) a plataforma Natureza ON que é uma ferramenta gratuita que auxilia empresas, produtores rurais, bancos e poder público a identificar e mensurar riscos associados a eventos climáticos. O instrumento também é acessível à população em geral que pode, inclusive, alimentar a plataforma com novas informações sobre sua comunidade, que sempre passarão pela curadoria da equipe técnica antes de serem publicadas.

Essa participação direta é possível por meio de um dos três módulos da Natureza ON, o colaborativo. Já as informações sobre áreas com risco de alagamento ou deslizamento, de seca, identificação de ilhas de calor, incêndios florestais, entre outros, estão nos Módulos Básico e Avançado. A ferramenta disponibiliza ainda séries históricas de vulnerabilidade e dados sobre soluções já em andamento, além de sugerir ações. Em uma área de inundações, por exemplo, pode recomendar medidas para aumentar a permeabilidade do solo, como jardins de chuva, telhados verdes e biovaletas.

A ideia é apoiar empresas, governos e órgãos de financiamento na identificação dos problemas causados por eventos climáticos no Brasil todo e auxiliar nas ações de adaptação. O trabalho foi feito em parceria com a MapBiomas e o Google Claud.

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Com esse objetivo em mente, a Fundação Boticário deu início a treinamentos sobre a ferramenta para prefeituras e bancos públicos como Caixa, BNDES e várias instituições regionais. Para o ano que vem, segundo a gerente de projetos da Fundação Grupo Boticário, Juliana Baladelli Ribeiro, a meta é aproximar a Natureza ON dos bancos privados, que estão cada vez mais presentes no financiamento de projetos sustentáveis e de adaptação.

"Esperamos que seja uma ferramenta cada vez mais procurada para a tomada de decisões de cidadãos, gestores públicos, pesquisadores e empresários na construção e adaptação de cidades mais resilientes e sustentáveis", afirma André Ferretti, gerente de Economia e Biodiversidade da Fundação Grupo Boticário.

O Natureza ON apoia-se em dados do MapBiomas, entidade que produz mapas de como está a evolução da cobertura do solo no País e dos usos feitos da terra, desde 1985. Utiliza também as ferramentas do Google no monitoramento e no cruzamento de alta velocidade de dados climáticos, geológicos e socioeconômicos, incluindo séries históricas de desastres climáticos.

A versão finalizada da plataforma Natureza ON será apresentada durante a COP31, que começa amanhã, na Turquia. A versão beta foi levada a público há exatamente um ano, durante a COP30, que aconteceu em Belém do Pará. Neste período, a plataforma teve mais de 250 mil usuários cadastrados e 400 mil visualizações.

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