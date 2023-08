Empresas de apostas investem mais de R$ 300 milhões no Brasileiro

A- A+

Em processo de regulamentação pelo atual governo, o setor de apostas esportivas praticamente domina as parcerias de publicidade e patrocínio com os principais clubes do futebol brasileiro. Tais empresas investem nada menos que R$ 327 milhões em quase todas as agremiações da Série A e planejam expansão para os próximos anos.

Ao todo, 19 dos 20 clubes da principal divisão nacional têm acordos com os chamados bookmakers, nacionais e estrangeiros. No momento apenas o Cuiabá não tem qualquer patrocínio de uma destas empresas, embora tenha tido até o ano passado.

As parcerias não se resumem às logomarcas em materiais esportivos, mas se estendem a placas publicitárias nos estádios e anúncios televisivos referentes ao clube. O atual líder do Brasileirão tem um contrato master firmado no valor de R$ 27,5 milhões, uma vultosa quantia para uma agremiação que há poucos anos corria sério risco até mesmo de fechar as portas.

O que também impressiona ao se analisar este vultoso volume financeiro é que tudo se expandiu em pouco tempo. A legalização da atividade saiu oficialmente em dezembro de 2018, com aprovação pelo Congresso Nacional e atualmente o montante de apostas feitas por brasileiros, segundo os dados mais recentes, já supera a casa de R$ 10 bilhões anuais.

Empresas gigantes e com milhões de clientes em todo o planeta – caso, por exemplo da líder bet365 e da 22bet – consideram o Brasil um mercado prioritário devido ao tamanho de sua população e paixão pelos esportes, em especial, é claro, pelo futebol. Para os próximos anos espera-se que o volume de negócios cresça em ritmo ainda mais rápido.

Ao contrário do que muitos podem pensar, a regulamentação proposta pelo atual governo por meio de uma Medida Provisória específica é algo já há muito aguardado pelos empresários do setor. Apesar de alguns criticarem a intenção do Poder Público de fazer uma taxação excessiva sobre o segmento, as chamadas “bets” preferem ter regras transparentes e firmes, o que em outros países lhes dá segurança em suas atividades e colabora para a melhoria na imagem junto aos usuários.

Os critérios de segurança e qualidade das informações são grandes diferenciais das empresas internacionais, que estão solidamente instaladas há décadas. Afinal, usam de alta tecnologia para proteção de dados, têm certificação obtida em órgãos muito exigentes em mais de um país e segundo todas as pesquisas de opinião, o grau de satisfação dos usuários é dos mais altos.

Não apenas os clubes de futebol da Série A têm firmado parcerias com bookmakers. Na Série B agremiações como o Ceará, por exemplo, também já fechou acordo do gênero e tem usufruídos dos milhões das bets.

Os torcedores brasileiros vivem futebol de maneira muito mais intensa do que outros povos e, além de torcerem por seus clubes do coração, esperam ganhar um “dinheirinho” adicional por meio das partidas. As opções de lances são muito variadas e vão desde o resultado de uma partida até quem ganhará o título na temporada.

Além de poderem apostar em eventos das principais séries do Brasileirão, os usuários têm como fazer lances em muitas outras competições como Copa do Brasil, estaduais, Libertadores e Copa Sul- Americana. As ligas nacionais europeias como a poderosa e milionária Premier League ou regionais como a Champions também estão entre os torneios contemplados na carteira de opções nos principais bookmakers.

Se a pessoa não for um amante do futebol, poderá ainda apostar em muitas outras modalidades, da famosa NBA americana a uma simples competição local de golfe ou provas de Fórmula 1, passando por jogos de computador (League of Heroes, Fifa, etc). Há opções para todos os gostos!

Outra possibilidade são os jogos de cassino como o popular pôquer. Só para citar alguns brasileiros que costumam participar de mãos do “jogo dos cowboys” pela internet, o craque Neymar e o agora empresário e ex-atleta Ronaldo Nazário, dirigente do Cruzeiro de Belo Horizonte, estão entre os mais assíduos.

Assim, pode-se dizer que muitos saem ganhando com as atividades das Bet365. Além das próprias empresas, é claro, agremiações esportivas, atletas e os clientes na ponta do sistema podem todos lucrar sua parte deste universo de milhões. Então, vamos jogar?

As informações contidas neste artigo não refletem a opinião do Jornal Folha de Pernambuco e são de inteira responsabilidade de seus criadores.

