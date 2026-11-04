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QUEDA

Empresas de Musk Tesla e SpaceX caem em Wall Street após vitória democrata

Pouco após o início da sessão, a SpaceX registrava uma queda de 2,1%, e a Tesla, de 4,0%

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Empresas de Musk Tesla e SpaceX caem em Wall Street após vitória democrataEmpresas de Musk Tesla e SpaceX caem em Wall Street após vitória democrata - Foto: Brendan Smialowski / AFP

As ações da SpaceX e da Tesla, empresas de Elon Musk, caíam nas primeiras negociações desta quarta-feira (4) em Wall Street, depois que os democratas conquistaram uma vitória esmagadora nas eleições legislativas dos Estados Unidos sobre os republicanos, que contavam com o apoio do homem mais rico do mundo.

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Pouco após o início da sessão, a SpaceX registrava uma queda de 2,1%, e a Tesla, de 4,0%. Musk doou quase 500 milhões de dólares (R$ 2,74 bilhões) para diversas candidaturas republicanas, como no estado do Texas, onde os democratas obtiveram vitórias históricas na terça-feira.

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