A- A+

SAÚDE Empresas devem priorizar saúde mental dos trabalhadores a partir de 2025: o que muda com a norma? Nova norma regulamentadora exige medidas para prevenir estresse, assédio e sobrecarga mental, com fiscalização intensificada pelo Ministério do Trabalho

A partir de 2025, a saúde mental dos trabalhadores passa a ser uma prioridade legal para as empresas brasileiras. O crescimento dos afastamentos por estresse, ansiedade e burnout levou à atualização da Norma Regulamentadora nº 1 (NR-1), que agora exige que as companhias adotem medidas concretas para identificar e combater riscos psicossociais no ambiente de trabalho.

As empresas terão até 26 de maio para criar mecanismos internos que previnam o estresse, assédio e a sobrecarga mental dos funcionários. Com a nova regulamentação, a saúde mental passa a integrar os relatórios de risco ocupacional, reforçando a responsabilidade das organizações em oferecer um ambiente seguro e equilibrado. A norma exige que empregadores reorganizem tarefas, promovam um ambiente mais saudável e monitorem constantemente as condições de trabalho.





Além disso, o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) intensificará a fiscalização em setores com alta incidência de doenças mentais, como teleatendimento, bancos e estabelecimentos de saúde. Os auditores verificarão a estrutura organizacional e os índices de afastamento por transtornos psicológicos, garantindo o cumprimento das novas diretrizes e a proteção da saúde mental dos trabalhadores.

O descumprimento das novas diretrizes pode resultar em penalidades para as empresas, incluindo multas e exigências de adequação imediata. Especialistas alertam que, além das sanções, a falta de ações preventivas pode impactar diretamente a produtividade e a reputação das organizações. Investir no bem-estar psicológico dos funcionários não é apenas uma obrigação legal, mas uma estratégia essencial para a retenção de talentos e a construção de um ambiente corporativo mais saudável e eficiente.

Veja também