Empresas fantasmas e fraude em licitações revelam esquema entre empresários e servidores de Ibimirim

A Polícia Federal detalhou o esquema criminoso envolvendo servidores públicos e empresários na Prefeitura de Ibimirim, no Sertão de Pernambuco. Nesta quinta-feira (13), 86 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em endereços ligados aos envolvidos, durante a "Operação Hidra".



Segundo o delegado Marcio Tenorio, as investigações indicam que o grupo empresarial investigado se associou aos gestores da prefeitura para que todas as aquisições do município nas áreas de saúde, engenharia e locação de veículos fossem direcionadas a eles.

"Eles constituíram algumas empresas fantasmas, outras já existiam, de fato, mas não tinham capacidade para prestar o serviço ou entregar o material, simplesmente para poder instrumentalizar os processos licitatórios que sempre eram vencidos por empresas direcionadas pelo grupo", informou o delegado Marcio Tenorio.

De acordo com a PF, eram adquiridos pelas empresas "fantasmas" medicamentos e serviços de consultas médicas, obras de engenharia, terraplanagem e pavimentação, além de locação de veículos. Alguns serviços eram entregues parcialmente, outros não eram entregues e nem prestados ou eram prestados indevidamente.



Os alvos da operação desta quinta foram endereços localizados nos municípios do Recife e de Camaragibe, na Região Metropolitana; Caruaru e Arcoverde, no Agreste; e Ibimirim, Afogados da Ingazeira, Itacuruba, Inajá e Salgueiro, no Sertão.



"Os gestores do município estão sendo alvos. Alguns servidores públicos do município também estão. A apuração, mais adiante, é que vai nos levar a identificar a culpabilidade", destacou Marcio Tenorio.

Segundo a corporação, as investigações tiveram início após um acordo de colaboração premiada, homologado pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF-5). Em 2022, um ex-servidor do município procurou a polícia e prestou informações sobre o esquema.

"A gente imagina que o prejuízo é bem alto e está sendo computado, inclusive, com a obtenção, hoje, dos documentos relevantes para a investigação, que indicam as aquisições realizadas no período investigado. A partir de então, a gente vai poder definir o valor do prejuízo", informou o delegado.

Questionado sobre a possibilidade de prisão dos envolvidos, Marcio Tenorio informou que nenhuma medida será descartada.



Durante a operação, estão sendo investigados os crimes de organização criminosa, corrupção ativa e passiva, dispensa indevida de licitação, fraude à licitação e lavagem de dinheiro. Somadas, as penas podem ultrapassar 42 anos de reclusão.

