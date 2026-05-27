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MINAS GERAIS "Empurrei ela lá", confessa homem preso por jogar ex-mulher de penhasco em MG Homem negou ter planejado o crime, cometido na segunda-feira, 25, e disse ter ficado revoltado com a mulher por conta de uma discussão ocorrida no sábado, 23

O homem que foi preso pela suspeita de ter jogado a ex-companheira de um penhasco de 50 metros na Serra do Rola-Moça, em Belo Horizonte (MG), confessou o crime em um vídeo gravado por policiais logo após a prisão, na terça-feira, 26, em Várzea da Palma, a mais de 300 km da capital mineira. Silvanildo Amâncio de Araújo, de 52 anos, aparece algemado nas imagens. O Estadão tenta localizar a defesa dele.

"Peguei ela descendo do ônibus para o serviço dela. Abracei ela e falei para entrar no carro. Ela perguntou se eu ia matar, eu falei: ‘vou te matar, não’. Levei lá para o Jardim Canadá e joguei do penhasco. Empurrei ela lá", afirma Silvanildo. A ex-companheira dele, Ana Cláudia Rodrigues da Silva, de 41 anos, com quem tem uma filha de 9 anos, sobreviveu após esperar por mais de 24 horas até ser resgatada.

Silvanildo foi questionado pelo policial se viu onde a mulher caiu. "Vi. Ela estava viva, vi ela andando lá embaixo. Eu desci lá embaixo para buscar ela, aí não consegui achar porque o lugar era muito longe e aí voltei. Estou até com as pernas machucadas", disse. Depois disso, ele contou ter ido para casa tomar banho e pegar umas "coisas" para a fuga.

O homem negou ter planejado o crime, cometido na segunda-feira, 25, e disse ter ficado revoltado com a mulher por conta de uma discussão ocorrida no sábado, 23. "Nunca tinha planejado. Me deixou mais revoltado foi por causa de sábado, porque ela me chamou de uma coisa que eu nunca cometi na vida", afirmou, sem fornecer mais detalhes. Eles tiveram uma relação de mais de 10 anos e estavam separados desde fevereiro.

Ele também contou ter mostrado um canivete para Ana Cláudia. "Não usei nada para ameaçar, ela ficou com medo. Eu estava com canivete. Falei: ‘bora, bora’, só isso. Só mostrei e coloquei no bolso, não fiquei com ele na mão", relatou Silvanildo. Dias antes do crime, a vítima havia pedido uma medida protetiva contra o ex-companheiro.

Ana Cláudia havia desaparecido após levar a filha para a escola, no bairro Pindorama, em Belo Horizonte, na manhã de segunda-feira. Ela tinha relatado à família que encontrou o ex-companheiro no trajeto.

Durante as buscas no veículo de Silvanildo, os policiais militares encontraram o canivete usado para ameaçar a mulher, diversas facas e quatro celulares - um deles embalado em papel alumínio na tentativa de dificultar o rastreamento via GPS.

Segundo a polícia, o carro do homem foi monitorado por meio de registros das câmeras ao longo da rodovia. Na noite de segunda-feira, já no norte mineiro, ele passou por Várzea da Palma e seguiu até a cidade de Corinto, onde dormiu no veículo. Na terça-feira, retornou para Várzea da Palma e acabou sendo localizado e preso.

Resgate

De acordo com o Corpo de Bombeiros, Ana Cláudia foi levada consciente e sem sinais de fraturas para o Hospital de Pronto-Socorro João XXIII, em Belo Horizonte. Ela conversou com a equipe durante todo o resgate, realizado com a ajuda de um helicóptero entre o Mirante do Planeta e o Mirante dos Veadeiros - local de difícil acesso.

A vítima tinha ralados principalmente nas costas e um ferimento no pé. Ela foi internada, mas o hospital se negou a informar o estado de saúde dela nesta quarta-feira, 27. A família disse ao Estadão que Ana Cláudia está bem e sem nenhum ferimento grave.

A mulher sofreu duas quedas, conforme os bombeiros. A primeira, de cerca de 10 metros, era mais íngreme. Os outros 40 metros eram menos inclinados. Para tentar se salvar, ela ainda conseguiu subir cerca de 10 metros, até chegar ao ponto onde foi encontrada pelos bombeiros e içada pelo helicóptero. O trabalho de buscas e resgate contou com mais de 20 militares.

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