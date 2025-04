Enade: metade dos cursos a distância avaliados em 2023 não atinge patamar de desempenho satisfatório

A- A+

Metade dos cursos à distância avaliados pelo Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) não atingiu os patamares de desempenho satisfatórios, enquanto só 1% conseguiu a maior nota. A modalidade é alvo de uma regulamentação que está sendo construída pelo Ministério da Educação. Entre os cursos presenciais, 33% estão nestas piores faixas, numeradas como 1 e 2.

O Enade 2023 avaliou 9,8 mil cursos de 23 bacharelados e seis tecnólogos (veja abaixo a lista completa). Desses, 692 são à distância. Só 9% deles estão entre as notas que podem ser consideradas como boa e ótima — sendo só 1% no conceito mais alto.

Eles estão distribuídos da seguinte forma de desempenho:

1 - 46 cursos (7%)

2 - 298 cursos (43%)

3 - 214 cursos (31%)

4 - 56 cursos (8%)

5 - 9 cursos (1%)

Já os cursos presenciais conseguiram as seguintes notas:

1 - 374 cursos (4%)

2 - 2.971 cursos (29%)

3 - 3.422 cursos (38%)

4 - 581 cursos (19%)

5 - 363 cursos (5%)

O conceito é o resultado da prova do Enade, aplicada a todos os formandos. Eles precisam responder 40 questões, sendo dez delas de conhecimentos gerais e 30 de conteúdos específicos da sua área. Um grupo de cursos é avaliado a cada três anos e, em 2023, as engenharias e as formações ligadas à saúde passaram pelo teste.

O MEC tem formulado novas regras para a modalidade à distância diante da explosão do setor a partir de 2018 e com pouca regulamentação, uma avaliação realizada pelo próprio setor. O texto está pronto desde o final do ano passado, mas parado na Casa Civil. Entre as novidades, estão regras para atividades em tempo real, obrigação de provas presenciais e proibição de que alguns cursos possam ser cursados à distância.

Em março, o ministro da Educação, Camilo Santana, afirmou que Enfermagem é um dos cursos que deve ser proibido de ter aulas à distância. No Enade deste ano, foram avaliados 968 cursos na área. Apenas oito são à distância e nenhum conseguiu patamar considerado razoável.

Os cursos avaliados:

Agronomia

Arquitetura e Urbanismo

Biomedicina

Enfermagem

Engenharia Ambiental

Engenharia Ambiental e Sanitária

Engenharia Civil

Engenharia de Alimentos

Engenharia de Computação

Engenharia de Controle e Automação

Engenharia de Produção

Engenharia Elétrica

Engenharia Florestal

Engenharia Mecânica

Engenharia Química

Farmácia

Fisioterapia

Fonoaudiologia

Medicina

Medicina Veterinária

Nutrição

Odontologia

Zootecnia

Agronegócio

Estética e Cosmética

Gestão Ambiental

Gestão Hospitalar

Radiologia

Segurança no Trabalho

