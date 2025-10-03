A- A+

Medicina Enamed 2025: inscritos já podem conferir o local de prova Cartão de Confirmação foi disponibilizado aos candidatos nesta quinta-feira. Avaliação acontece no dia 19 de outubro

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) anunciou ontem a divulgação do Cartão de Confirmação de Inscrição do Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed) de 2025. Além do local de prova, o cartão traz informações como o número de inscrição, a data e os horários do exame. Nele, também consta se o participante contará com atendimento ou tratamento por nome social.

O documento pode ser acessado no Sistema Enamed e, apesar de não ser obrigatório, o Inep recomenda levá-lo no dia do exame. Segundo o instituto, mais de 96 mil participantes tiveram a inscrição confirmada para a edição deste ano, que acontecerá no domingo, dia 19 de outubro.

Exame

O Enamed será realizado anualmente e unificará as matrizes de referência e os instrumentos de avaliação no âmbito do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) para os cursos de medicina e da prova objetiva de acesso direto do Exame Nacional de Residência (Enare). O novo exame possui relevância nacional e seus resultados impactam diretamente o Sistema Único de Saúde (SUS), assim como o ingresso de novos médicos no mercado de trabalho.



O Ministério da Educação (MEC) visa um ciclo de fortalecimento mútuo entre os exames. Para a pasta, o Enamed vai impulsionar o engajamento dos estudantes no Enade, tendo em vista que a nota poderá servir como meio de ingresso em programas de residência médica de acesso direto. O novo formato da avaliação também impacta positivamente o Enare, considerando que todos os concluintes dos cursos de medicina passarão a fazer a prova anualmente.

O resultado traz um aperfeiçoamento importante na avaliação desses cursos, superando limitações existentes no Conceito Enade e permitindo que os cursos de medicina passem a ter resultados divulgados em uma escala interpretativa dos padrões de desempenho esperados ao final da graduação. Aliado à periodicidade anual, o formato ainda permite o monitoramento da qualidade dos cursos de medicina ao longo dos anos.

Em agosto, o ministro da Educação Camilo Santana já havia informado que o MEC irá aplicar penalidades aos cursos de medicina mal avaliados no exame a partir de 2026. Entre as medidas, estão a redução de vagas e a suspensão de novos contratos no Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) ou participação no Programa Universidade Para Todos (Prouni).

A utilização dos resultados do Enamed para acessar os programas de residência médica garante maior interesse e engajamento dos estudantes na realização do exame, assim como resultados mais fidedignos para avaliação dos cursos. Os resultados, baseados em padrões de desempenho, também são mais precisos e subsidiarão melhor as políticas de regulação, supervisão, financiamento e indução da qualidade dos cursos.

Veja também