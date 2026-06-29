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Educação Enamed 2026: inscrições terminam nesta segunda-feira A prova será realizada no dia 13 de setembro

O prazo para realizar a inscrição do Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed) 2026 termina nesta segunda-feira (29). A prova é obrigatória para estudantes concluintes dos cursos de graduação em Medicina avaliados no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) 2026 e para estudantes do quarto ano de Medicina inscritos pelas instituições de ensino. Os alunos devem se inscrever pelo Sistema Enamed.

O estudante também tem até esta segunda-feira para solicitar o atendimento especializado e o nome social.

Médicos já graduados podem realizar a prova, para utilizar os resultados nos processos seletivos das especialidades médicas de acesso direto do Exame Nacional de Residência (Enare) 2026/2027.

Uma das novidades deste ano é a possibilidade de reaproveitar a nota do Enamed 2025. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) pontua que mesmo aqueles que optarem por reaproveitar a nota anterior e não participarem da prova do Enamed em 2026, deverão se inscrever no exame para indicar a opção escolhida.

Os gabaritos preliminares poderão ser acessados no dia 15 de setembro e a reaplicação do exame está previsto para o dia 18 de outubro. Confira o cronograma abaixo.

Cronograma

Inscrições: 15 a 29 de junho

Solicitação de atendimento especializado e nome social: 15 a 29 de junho

Cartão de confirmação: 4 de setembro

Aplicação das provas: 13 de setembro

Reaplicação: 18 de outubro

Gabarito preliminar: 15 de setembro

Recurso do gabarito: 15 e 16 de setembro

Resultado dos concluintes e graduados: 4 de dezembro

Resultado dos estudantes do quarto ano: a partir de 12 de janeiro de 2027

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