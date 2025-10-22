Qua, 22 de Outubro

Enamed: gabarito foi divulgado nesta quarta-feira (22)

Candidatos tem até dia 27 para contestar resultado

A primeira edição do Enamed teve 96 mil inscritos e servirá para avaliar a formação médica no Brasil

Os candidatos que realizaram o Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed) têm até o dia 27 de outubro para apresentar recursos sobre a prova aplicada no último domingo (19). O gabarito preliminar foi divulgado nesta quarta-feira (22) pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

O documento pode ser acessado pelo Sistema Enamed e também pelo site do Inep. O resultado final será divulgado em 5 de dezembro, conforme edital.

A primeira edição do Enamed teve 96 mil inscritos e servirá para avaliar a formação médica no Brasil. A ser realizado anualmente, ele unifica as matrizes de referência e os instrumentos de avaliação do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) para os cursos de medicina e da prova objetiva de acesso direto do Exame Nacional de Residência (Enare).

O resultado individual poderá ser usado como etapa de seleção para programas de residência médica e o desempenho dos candidatos servirá para orientar políticas públicas voltadas à formação médica.

O exame é uma iniciativa do Ministério da Educação (MEC), conduzida pelo Inep em colaboração com a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh).

