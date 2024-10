Enap realiza Semana de Inovação com debates presenciais e online

A- A+

A 10ª edição da Semana de Inovação, promovida pela Escola Nacional de Administração Pública (Enap), começa nesta terça-feira (29) e vai até o próximo dia 31. O evento gratuito será realizado na sede da Enap, em Brasília, com atividades presenciais e online.

A semana é promovida anualmente pela Enap desde 2015, com o objetivo de fomentar a cultura de inovação entre os agentes públicos, promover a participação social e apresentar tendências e possibilidades para a transformação das organizações.

Com o tema “Novas Formas de Cuidar”, serão oferecidas mais de 600 horas de programação gratuita. A Empresa Brasil de Comunicação (EBC), por meio da Agência Brasil, é mídia parceira do evento.

Foram confirmadas 199 atrações por meio de chamada pública (138 presenciais e 61 online), entre oficinas, debates, palestras, mesas-redondas, vivências artísticas e primeiros passos (palestras de conhecimentos introdutórios). A expectativa é de que 20 mil pessoas participem do evento.

Participações

O evento terá conferencistas renomados e líderes de diversos setores e países, além de painéis de discussão com especialistas sobre as tendências e os desafios da inovação no setor público. São cinco eixos temáticos: Trabalho e Saúde, Ciência e Tecnologia, Meio Ambiente e Clima, Diversidade e Inclusão e Cidades e Territórios.

A chef e apresentadora Bela Gil vai fazer parte da mesa-redonda “Gênero, pobreza e segurança alimentar e nutricional: olhando através da lente dos cuidados”, na frente temática Diversidade e Inclusão. Participam também da atividade, no dia 30 de outubro, a doutora em Sociologia Betania Ávila e a especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental e secretária nacional de Segurança Alimentar e Nutricional do Ministério do Desenvolvimento Social, Lilian Rahal.

Outra participação confirmada é a da ex-prefeita da noite de Nova York, Ariel Palitz. Na palestra, que será realizada no dia 30 de outubro, às 14h, ela deverá abordar como a gestão da vida noturna pode ser feita de maneira inclusiva, equilibrando as demandas de segurança, economia e convivência social.

A EBC vai participar do evento em mesa-redonda sobre inovação e comunicação pública, no dia 31 de outubro, às 10h, no Palco Nexus Petrobras. A gerente de Jornalismo Digital, Juliana Cézar Nunes, vai falar sobre os novos caminhos no jornalismo digital e a coordenadora da Radioagência Nacional, Izabella Silveira, abordará a cidadania nas ondas do rádio e da web. A assessora da Presidência da EBC, Eloiza Galdino, vai falar sobre a importância da participação social na construção de um novo sistema na comunicação pública.

A Semana de Inovação 2024 é realizada pela Enap em parceria com a Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais (Flacso), o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), o Tribunal de Contas da União (TCU), o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), o Ministério das Mulheres e patrocínio da Itaipu Binacional.

As inscrições podem ser feitas no site do evento.

