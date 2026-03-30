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Semana Santa Encenação da Paixão de Cristo dos Bonecos ocorre no Teatro Apolo pelo segundo ano consecutivo Apresentações gratuitas serão realizadas nos dias 3 e 4 de abril, às 16h, com retirada dos ingressos no local

O espetáculo Paixão de Cristo dos Bonecos chega ao seu segundo ano consecutivo no Teatro Apolo, no Bairro do Recife, área central do Recife, nesta sexta-feira (3) e sábado (4), às 16h.

As duas apresentações serão oferecidas gratuitamente, solicitando-se apenas que as pessoas se dirijam ao teatro com uma antecedência de meia hora para retirarem seus respectivos ingressos na bilheteria.

Com a direção de Izabel Condessa, o texto é uma adaptação livre de Jorge Costa para a peça teatral O mistério da paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, texto de autor desconhecido do Século XIV, recolhido pelo dramartugo Michel de Ghelderode.

“Essa montagem não é simplesmente uma transposição para bonecos do que já é feito com atores. Encenações de títeres, sobretudo as populares ou inspiradas na arte popular, como é o nosso caso, carregam consigo o humor e a irreverência próprias desta expressão artística, mesmo quando se trata de um drama”, ressalta Concessa.

Os bonecos utilizados neste espetáculo foram criados e confeccionados pelo Mão Molenga Teatro de Bonecos. Caracterização, figurinos e adereços ficaram por conta de Álcio Lins, Antero Assis, Fábio Caio e Maria Oliveira.

Foto: Rômulo Amaral

A peça narra os últimos passos de Jesus a partir da sua entrada triunfal em Jerusalém, no Domingo de Ramos, seis dias antes da sua morte, uma semana antes da sua ressurreição.

As cenas se sucedem seguindo a ordem cronológica dos acontecimentos, como as paixões de Cristo encenadas por atores apresentam. Esta versão, no entanto, tem a inclusão de personagens fantásticos e/ou que estão deslocados do seu contexto original, como reis magos, anjos e a morte.

Apesar de ser uma encenação com bonecos, o espetáculo não é destinado às crianças e contém cenas fortes.

O elenco e a equipe técnica contam com a participação de artistas comoo Alice Bôa Hora, Álcio Lins, Álvaro de Farias, Ariane Fernandes, Blandon Aravanis, Fábio Caio, João Fernando, Jurubeba, Leila Gibson, Lu Almeida, Luan Lucas, Marcilio Santos, Maurílio Lins, Paulo Roberto Filho, Ruan Henrique, Sissi Loreto e a veterana atriz/bonequeira Ana Rocha.



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