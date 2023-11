Encerradas buscas por vítimas de desabamento no Curado IV, que deixou mulher morta e seis feridos

A- A+

Foram encerradas as buscas por vítimas do desabamento de parte de supermercado, cujo teto desabou na rua Quatro, no bairro do Curado IV, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife (RMR), nesta sexta-feira (24).

A última vítima resgatada com vida foi um homem, de nome e idade não informados, socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) no helicóptero da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Ele foi levado para o Hospital da Restauração, na área central do Recife.

Segundo o Corpo de Bombeiros, que atuou no local, uma mulher, identificada como Marta Maria, de 37 anos, funcionária do estabelecimento, foi encontrada morta em meio aos escombros.



Outros seis funcionários do supermercado, sendo cinco homens e uma mulher, também foram encaminhados para unidades de saúde da RMR.

Não há informações sobre o atual estado de saúde dos sobreviventes e nem sobre o que pode ter provocado o desabamento. Os trabalhos de buscas na área foram encerrados por volta das 13h. A Polícia Militar e a Defesa Civil seguem no local.

Segundo informações apuradas na área, o supermercado Atacarejo Econômico seria inaugurado na quinta-feira (23), mas teve a abertura adiada para o dia 29 de novembro. A rede conta com outras duas unidades no Curado II.

De acordo com o coronel do Corpo de Bombeiros, Robson Roberto, mesmo tendo achado as pessoas que estavam sob os escombros, com base nas informações dadas pelo proprietário do supermercado e de fornecedores, outras averiguações não estão descartadas.

"A gente teve acesso a grande parte da estrutura colapsada e vamos fazer uma limpeza do material pesado, com caminhão caçamba, para termos um acesso mais flúido e fazer uma análise, mas, até o momento, acreditamos não ter mais ninguém", alegou.

A maqueadora Sarah Azevedo, de 29 anos, mora em um prédio que fica próximo ao Econômico. Ela conversou com a reportagem da Folha de Pernambuco e relatou os momentos que antecederam o desabamento.

"Nós estávamos na sala quando, de repente, ouvimos um barulho ensurdecedor. Foi quando vimos todo mundo correndo aqui para frente e corremos para ver o que tinha acontecido. Foi uma grande aglomeração. Após isso, viaturas da Polícia chegaram e começou a agonia, por parte da aglomeração. Algumas pessoas que estavam aqui ligaram para os Bombeiros e outras não sabiam nem o que fazer, pois tínhamos certeza de que havia gente lá dentro [do supermercado]", disse ela.

Por meio de nota, a Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes lamentou a morte da mulher e disse que a Defesa Civil do município encaminhou equipe ao local e já realizou uma avaliação das condições estruturais do supermercado e imóveis vizinhos e está isolando toda a área.



Confira nota da Prefeitura de Jaboatão na íntegra:

"A Prefeitura do Jaboatão lamenta profundamente o incidente ocorrido no Curado IV, onde a laje do supermercado Atacarejo Econômico desabou, na manhã desta sexta-feira (24), soterrando sete pessoas (cinco homens e duas mulheres) das quais seis foram resgatadas com vida e uma (mulher), infelizmente, foi encontrada já em óbito.



A Defesa Civil do Jaboatão foi acionada pela Regional 4 e imediatamente encaminhou equipe ao local, que isolou a área e juntou forças junto ao Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Samu e PRF, na operação de resgate, realizada com muito profissionalismo e agilidade.



A Defesa Civil já realizou uma avaliação das condições estruturais do supermercado e imóveis vizinhos e está isolando toda a área de projeção - que poderia ser atingida em caso de novos desabamentos. Perícia policial indicará a causa do desabamento.



O Atacarejo ainda não estava funcionando, mas, conforme a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, o município não recebeu nenhuma solicitação de funcionamento ou reforma para o empreendimento."

Veja também

EDUCAÇÃO UPE realiza último dia de provas do SS3 neste domingo (26)