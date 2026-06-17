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SÃO JOÃO Recife: encerramento do Concurso de Quadrilhas Juninas Adultas ocorre nesta quinta-feira (18) Festividades juninas seguem coloridas, animadas e acirradas neste sábado (20) e domingo (21), com a programação do 22º Concurso de Quadrilhas Juninas Infantojuvenis

O 40º Concurso de Quadrilhas Juninas Adultas do Recife definiu 12 finalistas que disputam as cinco primeiras colocações da competição, promovida pela prefeitura do Recife, nesta quarta (17) e quinta-feira (18), no Pavilhão do Sítio Trindade, em Casa Amarela, Zona Norte da cidade.

As 12 equipes finalistas vão receber R$ 8,4 mil, cada, pela classificação. Do mesmo modo, os cinco grupos vencedores, que serão anunciados na noite de encerramento das apresentações, na quinta-feira (18), receberão R$ 19,5 mil, R$ 13,5 mil, R$ 10,5 mil, R$ 9 mil e R$ 7,5 mil, respectivamente.

Além disso, os profissionais destaques em cada categoria receberão prêmios de R$ 1 mil. São elas:

Casamento (Melhor Encenador);

Marcador (Melhor Marcador);

Desenvolvimento do Tema (Melhor Projetista);

Coreografia (Melhor Coreógrafo);

Figurino (Melhor Estilista/Figurinista);

Trilha Sonora (Melhor Direção Musical).

Após o final do concurso, o balancê das quadrilhas continuará espalhando cor e alegria na programação das festividades juninas do Recife. Neste sábado (20) e domingo (21), ocorrem as disputas do 22º Concurso de Quadrilhas Juninas Infantojuvenis, que dá início ao futuro da tradição quadrilheira na cidade, com a participação de 19 grupos.

A programação dos dois concursos vão distribuir cerca de R$ 200 mil em prêmios e celebram uma das mais antigas e genuínas tradições do imaginário junino do Nordeste. Foto: Marcos Pastich / PCR

A programação dos dois concursos vão distribuir cerca de R$ 200 mil em prêmios e celebram uma das mais antigas e genuínas tradições do imaginário junino do Nordeste. Foto: Marcos Pastich / PCR

A programação dos dois concursos vão distribuir cerca de R$ 200 mil em prêmios e celebram uma das mais antigas e genuínas tradições do imaginário junino do Nordeste. Foto: Marcos Pastich / PCR

A programação dos dois concursos vão distribuir cerca de R$ 200 mil em prêmios e celebram uma das mais antigas e genuínas tradições do imaginário junino do Nordeste. Foto: Marcos Pastich / PCR



As equipes terão 25 minutos para apresentação, e o resultado será anunciado ao final das disputas, no domingo. O primeiro, o segundo e o terceiro classificados receberão prêmios de R$ 15 mil, R$ 10 mil e R$ 7 mil, respectivamente.

Além disso, serão distribuídos prêmios de R$ 1 mil para os profissionais de destaque nos seguintes principais pontos de avaliação das quadrilhas: casamento, figurino, trilha sonora, marcador, coreografia e desenvolvimento de tema.

Confira a programação dos dois concursos, que, juntos, distribuirão cerca de R$ 200 mil em prêmios, para celebrar uma das mais antigas e genuínas tradições do imaginário junino do Nordeste:

Serviço:

40º Concurso de Quadrilhas Juninas Adultas

Quarta-feira, 17 de junho

20h - Quadrilha Junina Zé Matuto - Tema: “Enquanto houver estrada, haverá romeiro”

20h40 - Quadrilha Junina Bacamarte - Tema: “Silêncio!”

21h20 - Quadrilha Junina Dona Matuta - Tema: 20 passos para te encontrar no São João”

22h - Quadrilha Junina Origem Nordestina - Tema: “O cheiro da Karolina”

22h40 - Quadrilha Junina Raízes do Pinho - Tema: “Memórias ao vento”

23h20 - Quadrilha Junina Raio de Sol - Tema: “Sou coração do folclore nordestino”

Quinta-feira, 18 de junho

20h - Quadrilha Junina Lumiar - Tema: “A casamenteira”

20h40 - Quadrilha Junina Zabumba - Tema: “O rebuçado do Nordeste”

21h20 - Quadrilha Junina Portal do Sertão - Tema: “Madame Girassol”

22h - Quadrilha Junina Traquejo - Tema: “Nosso suor sagrado”

22h40 - Quadrilha Junina Tradição - Tema: “Tradição na roça”

23h20 - Quadrilha Junina Flor do Caruá - Tema: “O auto das 7 luas de barro”



22º Concurso de Quadrilhas Juninas Infantojuvenis

Sábado, 20 de junho

15h50 - Quadrilha Junina Flor Mirim

16h30 - Quadrilha Junina Encantos

17h10 - Quadrilha Junina Maracabarro

17h50 - Quadrilha Junina Matulão

18h30 - Quadrilha Junina 04 de Outubro

19h10 - Quadrilha Junina Couro Quente

19h50 - Quadrilha Junina Coração Mirim

20h30 - Quadrilha Junina Mirim Fusão

21h10 - Quadrilha Junina Matutinho Dançante

Domingo, 21 de junho

15h10 - Quadrilha Junina Xilindró de Ritmos

15h50 - Quadrilha Junina Trapiá

16h30 - Quadrilha Junina Raio de Sol Mirim

17h10 - Quadrilha Junina Raízes do Rosário

17h50 - Quadrilha Junina Tradição Nordestina

18h30 - Quadrilha Junina Quentão Mirim

19h10 - Quadrilha Junina Explosão

19h50 - Quadrilha Junina Mirim Evolução

20h30 - Quadrilha Junina Brincant’s Show

21h10 - Quadrilha Junina Os Matutos do Sertão

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