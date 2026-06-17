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SÃO JOÃO

Recife: encerramento do Concurso de Quadrilhas Juninas Adultas ocorre nesta quinta-feira (18)

Festividades juninas seguem coloridas, animadas e acirradas neste sábado (20) e domingo (21), com a programação do 22º Concurso de Quadrilhas Juninas Infantojuvenis

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A programação dos dois concursos vão distribuir cerca de R$ 200 mil em prêmios e celebram uma das mais antigas e genuínas tradições do imaginário junino do NordesteA programação dos dois concursos vão distribuir cerca de R$ 200 mil em prêmios e celebram uma das mais antigas e genuínas tradições do imaginário junino do Nordeste - Foto: Marcos Pastich/PCR

O 40º Concurso de Quadrilhas Juninas Adultas do Recife definiu 12 finalistas que disputam as cinco primeiras colocações da competição, promovida pela prefeitura do Recife, nesta quarta (17) e quinta-feira (18), no Pavilhão do Sítio Trindade, em Casa Amarela, Zona Norte da cidade.

Na etapa final, foram classificados as quadrilhas Bacamarte, Dona Matuta, Flor do Caruá, Lumiar, Origem Nordestina, Portal do Sertão, Raio de Sol, Raízes do Pinho, Tradição, Traquejo, Zabumba e Zé Matuto.

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As 12 equipes finalistas vão receber R$ 8,4 mil, cada, pela classificação. Do mesmo modo, os cinco grupos vencedores, que serão anunciados na noite de encerramento das apresentações, na quinta-feira (18), receberão R$ 19,5 mil, R$ 13,5 mil, R$ 10,5 mil, R$ 9 mil e R$ 7,5 mil, respectivamente. 

Além disso, os profissionais destaques em cada categoria receberão prêmios de R$ 1 mil. São elas:

Após o final do concurso, o balancê das quadrilhas continuará espalhando cor e alegria na programação das festividades juninas do Recife. Neste sábado (20) e domingo (21), ocorrem as disputas do 22º Concurso de Quadrilhas Juninas Infantojuvenis, que dá início ao futuro da tradição quadrilheira na cidade, com a participação de 19 grupos.

  • A programação dos dois concursos vão distribuir cerca de R$ 200 mil em prêmios e celebram uma das mais antigas e genuínas tradições do imaginário junino do Nordeste. Foto: Marcos Pastich / PCR
    A programação dos dois concursos vão distribuir cerca de R$ 200 mil em prêmios e celebram uma das mais antigas e genuínas tradições do imaginário junino do Nordeste. Foto: Marcos Pastich / PCR
  • A programação dos dois concursos vão distribuir cerca de R$ 200 mil em prêmios e celebram uma das mais antigas e genuínas tradições do imaginário junino do Nordeste. Foto: Marcos Pastich / PCR
    A programação dos dois concursos vão distribuir cerca de R$ 200 mil em prêmios e celebram uma das mais antigas e genuínas tradições do imaginário junino do Nordeste. Foto: Marcos Pastich / PCR
  • A programação dos dois concursos vão distribuir cerca de R$ 200 mil em prêmios e celebram uma das mais antigas e genuínas tradições do imaginário junino do Nordeste. Foto: Marcos Pastich / PCR
    A programação dos dois concursos vão distribuir cerca de R$ 200 mil em prêmios e celebram uma das mais antigas e genuínas tradições do imaginário junino do Nordeste. Foto: Marcos Pastich / PCR
  • A programação dos dois concursos vão distribuir cerca de R$ 200 mil em prêmios e celebram uma das mais antigas e genuínas tradições do imaginário junino do Nordeste. Foto: Marcos Pastich / PCR
    A programação dos dois concursos vão distribuir cerca de R$ 200 mil em prêmios e celebram uma das mais antigas e genuínas tradições do imaginário junino do Nordeste. Foto: Marcos Pastich / PCR

 

As equipes terão 25 minutos para apresentação, e o resultado será anunciado ao final das disputas, no domingo. O primeiro, o segundo e o terceiro classificados receberão prêmios de R$ 15 mil, R$ 10 mil e R$ 7 mil, respectivamente.

Além disso, serão distribuídos prêmios de R$ 1 mil para os profissionais de destaque nos seguintes principais pontos de avaliação das quadrilhas: casamento, figurino, trilha sonora, marcador, coreografia e desenvolvimento de tema. 

Confira a programação dos dois concursos, que, juntos, distribuirão cerca de R$ 200 mil em prêmios, para celebrar uma das mais antigas e genuínas tradições do imaginário junino do Nordeste:

Serviço:
40º Concurso de Quadrilhas Juninas Adultas
Quarta-feira, 17 de junho

Quinta-feira, 18 de junho


22º Concurso de Quadrilhas Juninas Infantojuvenis
Sábado, 20 de junho

Domingo, 21 de junho

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