Recife: encerramento do Concurso de Quadrilhas Juninas Adultas ocorre nesta quinta-feira (18)
Festividades juninas seguem coloridas, animadas e acirradas neste sábado (20) e domingo (21), com a programação do 22º Concurso de Quadrilhas Juninas Infantojuvenis
O 40º Concurso de Quadrilhas Juninas Adultas do Recife definiu 12 finalistas que disputam as cinco primeiras colocações da competição, promovida pela prefeitura do Recife, nesta quarta (17) e quinta-feira (18), no Pavilhão do Sítio Trindade, em Casa Amarela, Zona Norte da cidade.
Na etapa final, foram classificados as quadrilhas Bacamarte, Dona Matuta, Flor do Caruá, Lumiar, Origem Nordestina, Portal do Sertão, Raio de Sol, Raízes do Pinho, Tradição, Traquejo, Zabumba e Zé Matuto.
As 12 equipes finalistas vão receber R$ 8,4 mil, cada, pela classificação. Do mesmo modo, os cinco grupos vencedores, que serão anunciados na noite de encerramento das apresentações, na quinta-feira (18), receberão R$ 19,5 mil, R$ 13,5 mil, R$ 10,5 mil, R$ 9 mil e R$ 7,5 mil, respectivamente.
Além disso, os profissionais destaques em cada categoria receberão prêmios de R$ 1 mil. São elas:
- Casamento (Melhor Encenador);
- Marcador (Melhor Marcador);
- Desenvolvimento do Tema (Melhor Projetista);
- Coreografia (Melhor Coreógrafo);
- Figurino (Melhor Estilista/Figurinista);
- Trilha Sonora (Melhor Direção Musical).
Após o final do concurso, o balancê das quadrilhas continuará espalhando cor e alegria na programação das festividades juninas do Recife. Neste sábado (20) e domingo (21), ocorrem as disputas do 22º Concurso de Quadrilhas Juninas Infantojuvenis, que dá início ao futuro da tradição quadrilheira na cidade, com a participação de 19 grupos.
- A programação dos dois concursos vão distribuir cerca de R$ 200 mil em prêmios e celebram uma das mais antigas e genuínas tradições do imaginário junino do Nordeste. Foto: Marcos Pastich / PCR
- A programação dos dois concursos vão distribuir cerca de R$ 200 mil em prêmios e celebram uma das mais antigas e genuínas tradições do imaginário junino do Nordeste. Foto: Marcos Pastich / PCR
- A programação dos dois concursos vão distribuir cerca de R$ 200 mil em prêmios e celebram uma das mais antigas e genuínas tradições do imaginário junino do Nordeste. Foto: Marcos Pastich / PCR
- A programação dos dois concursos vão distribuir cerca de R$ 200 mil em prêmios e celebram uma das mais antigas e genuínas tradições do imaginário junino do Nordeste. Foto: Marcos Pastich / PCR
As equipes terão 25 minutos para apresentação, e o resultado será anunciado ao final das disputas, no domingo. O primeiro, o segundo e o terceiro classificados receberão prêmios de R$ 15 mil, R$ 10 mil e R$ 7 mil, respectivamente.
Além disso, serão distribuídos prêmios de R$ 1 mil para os profissionais de destaque nos seguintes principais pontos de avaliação das quadrilhas: casamento, figurino, trilha sonora, marcador, coreografia e desenvolvimento de tema.
Confira a programação dos dois concursos, que, juntos, distribuirão cerca de R$ 200 mil em prêmios, para celebrar uma das mais antigas e genuínas tradições do imaginário junino do Nordeste:
Serviço:
40º Concurso de Quadrilhas Juninas Adultas
Quarta-feira, 17 de junho
- 20h - Quadrilha Junina Zé Matuto - Tema: “Enquanto houver estrada, haverá romeiro”
- 20h40 - Quadrilha Junina Bacamarte - Tema: “Silêncio!”
- 21h20 - Quadrilha Junina Dona Matuta - Tema: 20 passos para te encontrar no São João”
- 22h - Quadrilha Junina Origem Nordestina - Tema: “O cheiro da Karolina”
- 22h40 - Quadrilha Junina Raízes do Pinho - Tema: “Memórias ao vento”
- 23h20 - Quadrilha Junina Raio de Sol - Tema: “Sou coração do folclore nordestino”
Quinta-feira, 18 de junho
- 20h - Quadrilha Junina Lumiar - Tema: “A casamenteira”
- 20h40 - Quadrilha Junina Zabumba - Tema: “O rebuçado do Nordeste”
- 21h20 - Quadrilha Junina Portal do Sertão - Tema: “Madame Girassol”
- 22h - Quadrilha Junina Traquejo - Tema: “Nosso suor sagrado”
- 22h40 - Quadrilha Junina Tradição - Tema: “Tradição na roça”
- 23h20 - Quadrilha Junina Flor do Caruá - Tema: “O auto das 7 luas de barro”
22º Concurso de Quadrilhas Juninas Infantojuvenis
Sábado, 20 de junho
- 15h50 - Quadrilha Junina Flor Mirim
- 16h30 - Quadrilha Junina Encantos
- 17h10 - Quadrilha Junina Maracabarro
- 17h50 - Quadrilha Junina Matulão
- 18h30 - Quadrilha Junina 04 de Outubro
- 19h10 - Quadrilha Junina Couro Quente
- 19h50 - Quadrilha Junina Coração Mirim
- 20h30 - Quadrilha Junina Mirim Fusão
- 21h10 - Quadrilha Junina Matutinho Dançante
Domingo, 21 de junho
- 15h10 - Quadrilha Junina Xilindró de Ritmos
- 15h50 - Quadrilha Junina Trapiá
- 16h30 - Quadrilha Junina Raio de Sol Mirim
- 17h10 - Quadrilha Junina Raízes do Rosário
- 17h50 - Quadrilha Junina Tradição Nordestina
- 18h30 - Quadrilha Junina Quentão Mirim
- 19h10 - Quadrilha Junina Explosão
- 19h50 - Quadrilha Junina Mirim Evolução
- 20h30 - Quadrilha Junina Brincant’s Show
- 21h10 - Quadrilha Junina Os Matutos do Sertão