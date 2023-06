A- A+

SÃO JOÃO Encerrando o São João do Recife, Viva a Guararapes é remarcado para este domingo (2); veja atrações Edição deste ano havia sido cancelada por conta das fortes chuvas na capital no dia

O "Viva a Guararapes na Roça", evento em comemoração ao São João que acontece na avenida Guararapes ganhou uma nova data, e acontecerá neste domingo (02), das 10h às 17h, encerrando a programação junina deste ano do Recife. Inicialmente marcado para 11 de junho, a festa precisou ser cancelada após as fortes chuvas que atingiram a capital naquele dia.

Ao todo, serão 13 polos para diversão da população, que poderá participar de maneira gratuita. O Polo Instagramável, um dos mais aguardados neste ano, receberá o tradicional casamento junino, com apresentação de Sayuri Heiwa, show da Quadrilha Raio de Sol, a partir das 15h30, e karaokê junino, das 10h às 17h.

No Polo Infantil, a criançada poderá curtir os festejos com diversos jogos e atividades, como quermesse, chute a gol, touro mecânico, recreação, pula pula e muro de escalada.

No Polo Esportivo, os destaques ficaram por conta do basquete, do vôlei de rua e do badminton, além do futebol de barrinha e patinação. Já no Polo de Serviços, o público terá acesso a ações de saúde, oficina de turbante e o Espaço Orgulho, em comemoração ao Mês do Orgulho LGBTQIA+.

Haverá ainda programação especial no Polo Geek, com feira geek e Just Dance. Já no Polo Pet, terá adoção de animais, com a ONG Anjos do Poço, além do desfile Pet Matuto. Também será feita a vacinação antirrábica e pré-agendamento de castração realizada pela Secretaria dos Direitos do Animais do Recife (SEDA), além de pinturinha infantil com temática pet e apresentação canina.

O Polo Sebo contará com as feirinhas de Vinil e do Sebo, além da festa Odara Ôdesce, com as DJs Allana Marques e Lala K, das 12h às 17h. O Polo Cultural e Artístico, por sua vez, receberá o aulão de dança com Surama Nascimento e convidados, 10h às 12h, Unibra Dance, as apresentações de Larissa Lisboa, Geração Nordestina, Rogério Rangel e Forró Culé de Xá. A mestre de cerimônia será Gilka Brechó.

Finalizando, o Polo Gastronômico terá opções de comidas típicas juninas com a RM Comidas de Milho, e presença de Food Trucks, enquanto o Polo Cervejeiro terá as marcas artesanais Ekaut e Babylon Station, Gintrão. Haverá ainda o Polo de Economia Criativa, que contará com a feira Bora Bora a Arte de Fazer.

Outras atrações

Além dos polos principais, o Viva a Guararapes contará ainda com programação à parte. O público poderá conferir, a partir das 9h, com o "Olha! Recife", que partirá da Praça do Arsenal e fará um passeio pelo bairro de Santo Antônio, na área central da capital. Para participar do evento gratuito, será preciso se inscrever neste link a partir das 9h desta sexta-feira (30).

Será realizado ainda o passeio de trenzinho Maria Fumaça, que parte da Avenida Marquês de Olinda, no bairro do Recife, com destino à Praça da Independência, às margens da Avenida Guararapes. Para quem tiver interesse, o tíquete custa R$ 10,00 para viagem de ida e volta. Durante toda a programação, a segurança no local será reforçada com as presenças de agentes da Guarda Municipal Civil do Recife (GMCR) e da Polícia Militar (PM).

Confira a programação completa:

Ciclofaixa Móvel Junina: 07h às 16h

Serviço de Van (Prefeitura/Praça do Diário/ Av. Rio Branco): 10h às 21h

Olha! Recife: 9h/14h (Ponto de Encontro Praça do Arsenal)

CATE – Centro de Atendimento de Turismo ao Evento: 10h às 17h

Bike Anjo: 10h às 17h

Bike Sem Barreiras: 10h às 14h

Vacinação: 10h às 17h

Polo Instagramável

Aprendiz de Estilista (Oficina de Adereço de São João): 11h às 12h / 14h às 15h

OAF - Ação do Coração: 10h às 17h

Painel Instagramável São João: 10h às 17h

Casamento Matuto com Sayuri Heiwa: 10h às 17h

Forró da Angélica: 11h às 12h

Apresentação de Quadrilha (Raio de Sol): 15:30h às 16:30h

Karaokê Junino: 10h às 17h

Polo Infantil

Recreação: 10h às 17h

Pula Pula: 10h às 17h

Muro de Escalada: 10h às 17h

Infláveis: 10h às 17h

Touro Mecânico: 10h às 17h

Chute e Gol: 10h às 17h

Cama Elástica: 10h às 17h

Jogos de Quermesse: 10h às 17h

Liga da CTTU: 10h às 17h

Circuito Bike Radical : 10h às 17h

Novo Quintal: 10h às 17h

Polo Esportivo

Basquete de Rua: 10h às 17h

Badminton: 10h às 17h

Vôlei de Rua: 10h às 17h

Futebol de Barrinha: 10h às 17h

Patinação: 10h às 17h

Polo Serviços

Espaço Saúde: 10h às 17h

Neoenergia: 10h às 17h

Unibra Social: 10h às 17h

Oficina de Turbante (Sec. da Mulher): 10h às 17h

Espaço Orgulho (Mês do Orgulho LGBTI+ - Sec. de Direitos Humanos)

Greenpeace: 10h às 17h

Polo SESC

BiblioSesc (Contação de História). 10h às 16h.

Recreação com Quermesse matuta (Pescaria, Derruba a lata, Boca do matuto e Jogo das argolas). 10h às 14h.

Recreação junina: Corrida do limão na colher, corrida de saco e pular corda:14h às 16h

Recreação e DFE: 13h às 16;30h

Orientações de Saúde Bucal: Escovação Orientada mais Aplicação tópica de flúor. 10h às 16h.

Barraca do Beijo: Orientações sobre Doenças Transmitidas pelo Beijo. 10h às 16h.

Adivinhas e Simpatias Juninas. 10h às 12h.

Pescaria Literária 10h às 14h.

Pau de Santo Antônio e encerramento com uma grande quadrilha improvisada das 15h30 às 16h.

Recreação e DFE: A partir das 16h

Palco SESC

Apresentação do Sesc Jovem: Danças Populares Juninas. 14h30 às 15h.

Apresentação do Grupo de Danças da 3ª. Idade do SESC Casa Amarela: 15h “O Fogareu” 15h às 15h30.

Polo Geek

Participação de Host Geek: 10h às 17h

Feira Geek: 10h às 17h

Just Dance: 10h às 17h

Polo Sebo

Feirinha de Vinil: Praça do Sebo - 10h às 17h

Feirinha do Sebo: Praça do Sebo - 10h às 17h

Odara Ôdesce - DJ’s (Allana Marques e Lala K): Praça do Sebo - 12h às 17h

Polo Pet

Adoção de Animais (ONG Anjos do Poço): 10h às 17h

Vacinação Antirrábica: 10h às 13h

Pré-agendamento de Castração: 10h às 17h

Pinturinha infantil com temática Pet: 10h às 17h

Desfile Pet Matuto : 10h às 17h

Ação para Animais Vacinados e Adotados.- 10h às 17h

Apresentação Canina - 10h às 17h

Polo Cultural e Artístico

Mestre de Cerimônia - Gilka Brechó: 10h às 17h

Aulão de Dança Surama Nascimento e Convidados: 10h às 11:20h

Unibra Dance: 11:20h às 12h

Geração Nordestina : 12:10h às 13:10h

Larissa Lisboa : 13:30h às 14:30h

Rogerio Rangel: 14:50h às 15:50h

Forró Culé de Xá : 16h às 17h

Polo Gastronômico

Food Trucks ( Richard Burguer): 10h às 17h

Barracas ( Dossi Gosto, Espetinho da Ceça, Legue Legue Sabores Gourmet, Um Pingo de Doce, RM - Comidas de Milho, Salgados (Centralkicoxinhas), Doces da Inês: 10h às 17h

Polo Cervejeiro:

Cervejas Artesanais (Babylon Station, Ekaut): 10h às 17h

Barcicleta (Polo Sebo): 12h às 17h

Gintrão (Polo Sebo): 12h às 17h

Polo Economia Criativa

Feira Bora Bora a Arte de Fazer: 10h às 17h

Veja também

mec Sisu: prazo para inscrição na lista de espera acaba dia 4 de julho