Enchente invade estação de metrô em Nova York e forma "gêiser" de água; veja vídeo

Passageiros de um trem da linha 1, sentido norte, viram a água da enchente invadir a estação na 28th Street com a Seventh Avenue, em Manhattan.

Jessica Louise Dye, uma musicista de Nova York, achou que o metrô lotado em que ela seguia para o norte de Manhattan na segunda-feira havia parado por causa dos atrasos comuns no horário de pico.

Whoa! Flooding in the NYC Subway, following torrential east coast rains.pic.twitter.com/Vh8uA8kHV9 — Marla Hohner (@marlahohner) July 15, 2025

Então, Jessica, de 39 anos, ouviu os suspiros dos passageiros. Olhou pela janela e viu a água descendo as escadas de uma entrada da estação na 28th Street com a Seventh Avenue. Em frente às catracas, uma torrente turva jorrava como um gêiser.

Moradora da cidade há mais de uma década, ela admitiu ter ficado nervosa com a ideia de ficar presa no subterrâneo nessas circunstâncias. Ainda assim, seu primeiro pensamento foi sobre o tempo que teria que esperar.

Enquanto chuvas torrenciais castigavam grande parte do meio-Atlântico e despejavam vários centímetros de água em uma região que se estendia do centro da Virgínia até a área metropolitana de Nova York na noite de segunda-feira, inundações relâmpago tomaram várias estações de metrô, submergiram vias principais e levaram o Serviço Nacional de Meteorologia a emitir alertas de enchente para os cinco distritos da cidade.

Vídeos publicados nas redes sociais mostravam a água invadindo vagões de metrô, inundando ruas e submergindo veículos em toda a região. A pressão da água chegou a levantar tampas de bueiros.

Em Nova Jersey, vídeos também mostravam uma pessoa remando de caiaque pela rua, enquanto equipes de resgate ajudavam motoristas presos em rodovias alagadas.

Alguns minutos depois que o trem da linha 1, onde Jessica estava, parou na estação da 28th Street, o motorista abriu as portas. A água entrou com força, e alguns passageiros subiram nos bancos para evitar o alagamento. Logo em seguida, as portas se fecharam novamente.

Um passageiro, Juan Luis Landaeta, disse mais tarde que nunca tinha visto algo assim em 12 anos morando na cidade.

“Foi um desastre”, afirmou.

Jessica disse que a situação foi pior do que qualquer coisa que tenha presenciado em 2012, quando o furacão Sandy alagou partes da cidade com águas na altura da cintura.

Ela contou que alguns turistas no trem, incluindo duas mulheres de sandálias abertas que discutiam como atravessar a água, pareciam apreensivos. “Os nova-iorquinos de verdade estavam apenas no celular, sem se importar, sem prestar atenção”, acrescentou.

O condutor do trem manteve os passageiros informados durante todo o episódio, embora também parecesse exasperado. “Ele disse: ‘Meu Deus, é só segunda-feira’”, relatou Jessica. “E depois comentou: ‘Não ganho o suficiente para isso.’”

Após cerca de 10 a 15 minutos, o trem seguiu viagem rumo ao norte. Quando Jessica desembarcou na Times Square, uma leve neblina já cobria a cidade.

“O calor tinha diminuído porque finalmente choveu”, disse ela. “Foi um pequeno alívio depois da onda de calor.”

