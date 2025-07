A- A+

ESTADOS UNIDOS Enchente no Rio Guadalupe causa mais de 50 mortes e destruição em cidades no Texas Outras oito pessoas morreram em cidades vizinhas

Chuvas torrenciais causaram enchentes no Rio Guadalupe, no Texas, nos Estados Unidos, na madrugada de sexta-feira, 4. O rio subiu cerca de 8 metros em apenas 45 minutos. A água arrastou casas e carros, criando um cenário de destruição.



Estima-se que as inundações no condado de Kerr tenham deixado mais de 50 mortos, incluindo 15 crianças. Outras oito pessoas morreram em cidades vizinhas.

Enchente no Texas, Estados Unidos. | Foto: Eric Vryn / GETTY IMAGES AMÉRICA DO NORTE / Getty Images via AFP

As autoridades disseram que mais de 850 pessoas foram resgatadas nas últimas 36 horas, com ajuda de helicópteros.



Quase 30 meninas, que participavam do Camp Mystic, um acampamento cristão de verão às margens de um rio no condado de Kerr, onde a maioria dos corpos foi encontrada, seguem desaparecidas.

As colinas ao longo do Rio Guadalupe tradicionalmente abrigam acampamentos juvenis centenários e campings. A região é especialmente popular durante o feriado de 4 de Julho, o que dificulta ainda mais saber o número total de desaparecidos.



(Com agências internacionais)

