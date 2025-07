Enchente repentina em Novo México deixa 3 mortos e faz uma casa inteira ser levada pela correnteza

A- A+

Pelo menos três pessoas morreram em uma vila montanhosa no sul do Novo México após fortes chuvas provocarem, na terça-feira, uma enchente tão intensa que fez uma casa inteira ser levada pela correnteza.

As vítimas, um homem de meia-idade e duas crianças, de 7 e 4 anos, morreram após serem arrastados pelas águas, informou Lynn Crawford, prefeito de Ruidoso. Equipes de resgate realizaram pelo menos 85 salvamentos, e a governadora Michelle Lujan Grisham declarou estado de emergência na região.

“O Novo México está mobilizando todos os recursos que temos, mas Ruidoso precisa de apoio federal para se recuperar deste desastre”, disse ela em comunicado. “Vimos o Texas receber os recursos federais de que precisava desesperadamente, e Ruidoso merece a mesma resposta”.

As águas haviam recuado até a noite de terça-feira, e equipes de busca, salvamento e resgate em correntezas continuavam vasculhando a cidade em busca dos desaparecidos, enquanto trabalhadores da infraestrutura pública removiam destroços das estradas, publicou a agência americana Associated Press.

As inundações ocorreram poucos dias após enchentes no Texas deixarem mais de 100 mortos e mais de 160 desaparecidos.

No Novo México, as autoridades pediram que os moradores procurassem terrenos mais altos na tarde de terça-feira, quando o nível do rio Rio Ruidoso subiu cerca de 5,8 metros em questão de minutos devido à forte chuva.

O Serviço Nacional de Meteorologia emitiu alertas de enchente para a região, que perdeu a vegetação após incêndios florestais ocorridos no último ano. Uma régua de medição e uma câmera de vídeo mostraram as águas turbulentas do rio transbordando das margens e invadindo a floresta ao redor. Ruas e pontes foram interditadas.

Kaitlyn Carpenter, artista que mora em Ruidoso, estava pilotando sua motocicleta pela cidade na tarde de terça-feira quando a tempestade se intensificou e ela procurou abrigo na cervejaria Downshift Brewing Company, às margens do rio. Do alto, ela começou a filmar os destroços descendo o Rio Ruidoso quando viu uma casa passar flutuando — com uma porta turquesa familiar. A casa, que estava vazia no momento do desastre, pertencia à família de uma de suas melhores amigas.

— Eu já estive naquela casa, tenho memórias ali, então ver a casa descendo o rio foi simplesmente de partir o coração — disse Carpenter à AP. — Eu não conseguia acreditar.

Durante um pronunciamento no rádio na noite de terça-feira, o prefeito de Ruidoso incentivou moradores a ligarem para a emergência caso parentes ou vizinhos estivessem desaparecidos. Ele também mencionou relatos de cavalos mortos nas proximidades do hipódromo da cidade, acrescentando que, embora as autoridades soubessem que a região enfrentaria enchentes, aquela foi “mais forte do que esperávamos”.

Região vulnerável

A região tem estado especialmente vulnerável a enchentes desde o ano passado, quando incêndios devastaram uma floresta extremamente seca e destruíram cerca de 1,4 mil casas e construções.

Matt DeMaria, meteorologista do Serviço Nacional de Meteorologia no estado, afirmou que as tempestades se formaram na terça-feira sobre um terreno que foi queimado por incêndios em 2024. A cicatriz deixada pelo fogo não consegue absorver grandes volumes de chuva, fazendo com que a água escorra rapidamente para o rio.

Medições preliminares indicam que o Rio Ruidoso atingiu um pico de mais de 6 metros — um recorde, se confirmado — e começou a recuar na noite de terça-feira. Três abrigos foram abertos na região de Ruidoso para moradores que não conseguiram retornar para casa.

Enchentes no Texas: Falta de alerta antes de tragédia alimenta críticas em meio a buscas por sobreviventes

Cory State, que trabalha na cervejaria Downshift Brewing Company, acolheu dezenas de moradores quando o rio transbordou e o granizo atingiu as janelas. A casa sendo levada pela água foi “apenas uma das muitas cenas devastadoras do dia”, afirmou.

A imagem trouxe lembranças dolorosas para Carpenter, a artista que registrou a casa sendo arrastada — e cujo ateliê foi destruído por uma enchente no ano passado. Do lado de fora, relatou, o ar cheirava a gasolina, e estrondos podiam ser ouvidos enquanto o rio derrubava árvores pelo caminho, compondo o cenário descrito por ela:

— É realmente aterrorizante — disse. (Com New York Times)

